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Video: Кримська платформа. Як Україна буде повертати анексований півострів

Як Україна збирається повертати Крим. У понеділок, 23 серпня, у Києві відбувся перший саміт «Кримської платформи». Це міжнародний майданчик для обговорення питань деокупації анексованого Росією Криму. Цілому світу нагадали, що Крим – український. То що таке «Кримська платформа»? Для чого вона потрібна? Та чи допоможе вона Україні повернути Крим? [read_more_news] Дивіться у сюжеті Роксолани Влох. Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українці розвалили Радянський Союз.  Фото: Офіс Президента України

Кримська платформа. Як Україна буде повертати анексований півострів
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Як Україна збирається повертати Крим.

У понеділок, 23 серпня, у Києві відбувся перший саміт «Кримської платформи».

Це міжнародний майданчик для обговорення питань деокупації анексованого Росією Криму.

Цілому світу нагадали, що Крим – український.

То що таке «Кримська платформа»? Для чого вона потрібна?

Та чи допоможе вона Україні повернути Крим?

Також по темі: Стали кісткою в горлі у Кремля. Чому Путін переслідує кримських татар? В Україні взялися за «злодіїв у законі». Що чекає на кримінальних «босів»? Розчарування було неминучим. Чого не врахували проросійські кримчани

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українці розвалили Радянський Союз. 

Фото: Офіс Президента України

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ICTV / Ранок / Кримська платформа. Як Україна буде повертати анексований півострів / 25.08.2021 11:15
25.08.2021 11:15

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