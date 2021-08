Кримська платформа. Як Україна буде повертати анексований півострів

Як Україна збирається повертати Крим.

У понеділок, 23 серпня, у Києві відбувся перший саміт «Кримської платформи».

Це міжнародний майданчик для обговорення питань деокупації анексованого Росією Криму.

Цілому світу нагадали, що Крим – український.

То що таке «Кримська платформа»? Для чого вона потрібна?

Та чи допоможе вона Україні повернути Крим?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Фото: Офіс Президента України

