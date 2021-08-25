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Video: Кремль шаленіє. Чим парад до Дня Незалежності розлютив Москву

Головні моменти Дня Незалежності. Україна відзначила 30 річницю Незалежності. На столичному Хрещатику відбувся святковий парад української армії за участі військових підрозділів держав-членів НАТО. За урочистим дійством спостерігали тисячі киян, а мільйони українців по всьому світі дивилися теле- чи онлайн-трансляцію. Привітати Україну прибув Вселенський патріарх Варфоломій, а також делегації високопосадовців із дружніх країн. У Москві теж спостерігали. Чому наш парад Незалежності викликав нервовий тік у Кремлі? [read_more_news] Детальніше дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українці розвалили Радянський Союз.  Фото: Офіс Президента України

Кремль шаленіє. Чим парад до Дня Незалежності розлютив Москву
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Головні моменти Дня Незалежності.

Україна відзначила 30 річницю Незалежності.

На столичному Хрещатику відбувся святковий парад української армії за участі військових підрозділів держав-членів НАТО.

За урочистим дійством спостерігали тисячі киян, а мільйони українців по всьому світі дивилися теле- чи онлайн-трансляцію.

Привітати Україну прибув Вселенський патріарх Варфоломій, а також делегації високопосадовців із дружніх країн.

У Москві теж спостерігали.

Чому наш парад Незалежності викликав нервовий тік у Кремлі?

Також по темі: Скандал з Міноборони. Кому вигідний парад на підборах Кримська платформа. Як Україна буде повертати анексований півострів Що ми повинні були вивчити за 30 років? Павло Казарін про головні уроки Незалежності

Детальніше дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українці розвалили Радянський Союз. 

Фото: Офіс Президента України

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ICTV / Ранок / Кремль шаленіє. Чим парад до Дня Незалежності розлютив Москву / 25.08.2021 13:15
25.08.2021 13:15

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