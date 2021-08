З лабораторії чи кажана? Як з’явився COVID-19

Що відомо про походження коронавірусу.

Останні два місяці американська розвідка у посиленому режимі шукала відповідь на чи не найважливіше питання останніх двох років – «звідки насправді взявся коронавірус SARS-CoV-2».

Цього тижня президент США Джо Байден врешті отримав секретну доповідь від розвідувальної спільноти.

Саме ці зібрані дані мали б вирішити суперечки між спецслужбами, які розглядають різні теорії виникнення коронавірусу, включно із раніше відкинутою версією про аварію в китайській лабораторії.

Лабораторії у всьому світі дійсно досліджують віруси.

Це абсолютно нормальна наукова практика, націлена на розвиток медицини.

На думку експертів, чисто теоретично міг статися і витік з лабораторії.

Доказів чого, звісно, немає. Але навіть якби були, це не означає, що витік зробили навмисно.

За словами Віктора Досенка, вірусологічні лабораторії постійно вивчають віруси тварин диких, домашніх, свійських, птахів, кажанів, панголінів. Ці віруси розмножують, вивчають, сіквенують – вивчають послідовності ДНК або РНК цих вірусів. Може статися так, що цей вірус з лабораторії потрапить до людини.

Особливо тиражувати версію про витік з китайської лабораторії почали у середині 2020 року.

Ба більше, вона посіла особливе місце в американській передвиборчій президентській кампанії.

Ще тоді чинний президент Дональд Трамп та його соратники звинувачували Китай у глобальному спалаху смертельної недуги.

Китай сприйняв заяви Трампа як інформаційну атаку і відповів Вашингтону власною теорією, мовляв, насправді вірус розробили у військових лабораторіях США у Форт -Детріку, штат Меріленд, а потім у листопаді 2019 підкинули його під Ухань.

Представник Китаю в ООН навіть попросив главу Всесвітньої організації охорони здоров’я провести розслідування щодо лабораторій Сполучених штатів.

Витік з лабораторії все ще залишається дуже гіпотетичним.

Як пише The Washington Post, посилаючись на свої джерела, попри кропітку роботу розвідки та пошук нових даних, спецслужби так і не досягли консенсусу.

Експертне середовише також поділяється на дві групи.

Одні переконують, що витік з лабораторії не слід беззаперечно відкидати.

Інші ж впевнені, що вперше вірус до людини потрапив напряму від тварини.

Проектом займалась провідна співробітниця інституту Ши Чженлі з 2003 року відразу після епідемії SARS-CoV.

За багаторічні дослідження вірусів кажанів Чженлі називають «жінкою – кажаном».

Та все ж науковці переважно переконані у природньому походженні коронавірусу.

Мовляв, SARS-CoV-2 має кілька природних особливостей, які спостерігаються у багатьох інших вірусах цього типу.

Детальніше про походження коронавірусу дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи безпечно відкривати школи на тлі Дельти.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.