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Video: Від коронавірусу винайшли ефективні ліки? Що відомо

В Україну постачатимуть інноваційні препарати для лікування коронавірусу! Відповідні домовленості вже укладено, повідомляє очільник МОЗ Віктор Ляшко. Наразі відомо лише, що це препарати прямої дії від двох американських виробників, які перебувають на третій стадії клінічних досліджень. [read_more_news] Поки ж єдиним препаратом, що схвалила ВООЗ, лишається дексаметазон. Та фахівці зазначають – його, як і інші гормональні препарати, виписують лише при тяжкому та критичному перебігу коронавірусної хвороби. Медики ж наголошують – самолікування будь-яким препаратом без призначення лікаря може не просто не допомогти, а смертельно небезпечно для вашого здоров'я! Проте наука не стоїть на місці, тож зараз розкажемо, які ліки від коронавірусу чекають на ухвалення відповідними регуляторами. Про нові світові розробки, і чи дійсно від коронавірусу нарешті винайшли ефективні ліки – розкаже Альона Нестеренко в коронадайджесті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, що штам Дельта може викликати рак. Фото: Pexels

Від коронавірусу винайшли ефективні ліки? Що відомо
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В Україну постачатимуть інноваційні препарати для лікування коронавірусу! Відповідні домовленості вже укладено, повідомляє очільник МОЗ Віктор Ляшко.

Наразі відомо лише, що це препарати прямої дії від двох американських виробників, які перебувають на третій стадії клінічних досліджень.

Також по темі: Один невакцинований може заразити тисячі людей — чому? Винен новий штам? Чому Китай програє війну з коронавірусом Наберуть добровольців. В Україні будуть тестувати ізраїльську вакцину від коронавірусу

Поки ж єдиним препаратом, що схвалила ВООЗ, лишається дексаметазон. Та фахівці зазначають – його, як і інші гормональні препарати, виписують лише при тяжкому та критичному перебігу коронавірусної хвороби.

Медики ж наголошують – самолікування будь-яким препаратом без призначення лікаря може не просто не допомогти, а смертельно небезпечно для вашого здоров’я!

Проте наука не стоїть на місці, тож зараз розкажемо, які ліки від коронавірусу чекають на ухвалення відповідними регуляторами.

Про нові світові розробки, і чи дійсно від коронавірусу нарешті винайшли ефективні ліки – розкаже Альона Нестеренко в коронадайджесті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що штам Дельта може викликати рак.

Фото: Pexels

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ICTV / Ранок / Від коронавірусу винайшли ефективні ліки? Що відомо / 14.08.2021 12:10
14.08.2021 12:10

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