Від коронавірусу винайшли ефективні ліки? Що відомо

Наразі відомо лише, що це препарати прямої дії від двох американських виробників, які перебувають на третій стадії клінічних досліджень.

Поки ж єдиним препаратом, що схвалила ВООЗ, лишається дексаметазон. Та фахівці зазначають – його, як і інші гормональні препарати, виписують лише при тяжкому та критичному перебігу коронавірусної хвороби.

Медики ж наголошують – самолікування будь-яким препаратом без призначення лікаря може не просто не допомогти, а смертельно небезпечно для вашого здоров'я!

Проте наука не стоїть на місці, тож зараз розкажемо, які ліки від коронавірусу чекають на ухвалення відповідними регуляторами.

Про нові світові розробки, і чи дійсно від коронавірусу нарешті винайшли ефективні ліки – розкаже Альона Нестеренко в коронадайджесті.