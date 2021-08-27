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ICTV Ранок 27.08.2021 19:00
27.08.2021 19:00
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Ну, нарешті навчальний рік! Різ Візерспун поділилась кумедним відео в Instagram

Ну, нарешті навчальний рік! Різ Візерспун поділилась кумедним відео в Instagram

Дітей у школу й інститут відправила, а сама в танок подалась.

45-річна голлівудська акторка, відома всім як “Білявка в законі”, Різ Візерспун неабияк радіє початку навчального року.

Так днями вона поділилась у Instagram кумедним відео:

Коли діти повертаються до школи, і весь будинок — тільки для тебе, — Прокоментувала Різ.

А у коментарях акторки зібралось не мало мам-однодумців:

коментарі Різ Візерспун

Схоже, невдовзі таке буде на всіх кухнях України.

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Нагдаємо, раніше ми розповідали кумедне відео Лесі Нікітюк.

Фото: gifer

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Різ Візерспун, шоу-біз
27.08.2021 19:00



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