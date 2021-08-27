Ну, нарешті навчальний рік! Різ Візерспун поділилась кумедним відео в Instagram

Дітей у школу й інститут відправила, а сама в танок подалась.
45-річна голлівудська акторка, відома всім як “Білявка в законі”, Різ Візерспун неабияк радіє початку навчального року.
Так днями вона поділилась у Instagram кумедним відео:
Коли діти повертаються до школи, і весь будинок — тільки для тебе, — Прокоментувала Різ.
А у коментарях акторки зібралось не мало мам-однодумців:
Схоже, невдовзі таке буде на всіх кухнях України.Також по темі: Як виглядати удвічі молодше: секрети краси акторки Джессіки Честейн Міцні обійми в бікіні: Тіна Кунакі показала відверті фото з Венсаном Касселем 54-річна акторка Сальма Гаєк виклала у мережу оголений знімок
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Фото: gifer