Ну, нарешті навчальний рік! Різ Візерспун поділилась кумедним відео в Instagram

Дітей у школу й інститут відправила, а сама в танок подалась.

45-річна голлівудська акторка, відома всім як “Білявка в законі”, Різ Візерспун неабияк радіє початку навчального року.

Так днями вона поділилась у Instagram кумедним відео:

А у коментарях акторки зібралось не мало мам-однодумців:

Схоже, невдовзі таке буде на всіх кухнях України.

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті Тетяни Бродської.

Нагдаємо, раніше ми розповідали кумедне відео Лесі Нікітюк.

Фото: gifer

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.