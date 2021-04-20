Зустріч з Макроном і Меркель. Які новини Зеленський привіз із Парижу

Вже втретє за каденцію Президент Володимир Зеленський відвідує Париж.

Цього разу, щоб обговорити із президентом Франції Еммануелем Макроном загострення на Донбасі та скупчення російських військових поблизу українського кордону.

До лідерів України і Франції, хоч і віртуально, приєдналася канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

Така розмова справді була необхідна.

Чому? І яких наслідків від неї чекати?

Важливість розмови

Зустріч з Макроном та розмова з Меркель надважлива, адже вона мала б визначити, який шлях оберуть Франція та Німеччина: підтримувати Україну чи вестися на шантаж Росії.

На думку експертів, саме це і мав визначити президент Зеленський.

Політтехнолог Борис Тізенгаузен каже, що Зеленський з Макроном проговорили півтори години за зачиненими дверима, і додає:

Саме за ці півтори години Зеленському мав зрозуміти, а що взагалі на думці в лідерів Євросоюзу.

Про що домовились?

Не дивно, що за результатами зустрічі лідери Франції та Німеччини запевнили Україну в підтримці і навіть закликали Росію відвести війська від кордону з Україною.

Однак до єдиного плану припинення війни на Донбасі не дійшли.

Директор Інституту світової політики Євген Магда каже:

Тут певного оптимізму дарує прагнення Макрона обговорити з Путіним ситуацію в Україні і його оголошена в інтерв’ю CBS готовність проводити червоні лінії для Росії.

Але які це мають бути червоні лінії, і наскільки вони в українських інтересах?

Не слід забувати, що і у Франції і у Німеччини є свої інтереси, зокрема зав’язані на Російській Федерації.

У Німеччини — це газогін Північний потік-2 , у Франції — Африка.

І жодна з цих держав не буде ними жертвувати в ім’я України.

Євген Магда вважає:

Очікувати, що Захід все кине і буде працювати з Володимиром Зеленським, захищаючи інтереси України, щонайменше наївно.

Зрештою, питання Мінських домовленостей та формату “Нормандської четвірки” мусять хоч якось зрушити з місця. На думку експертів, іншого виходу просто немає.

Чому? І що нас врешті-решт чекає?

Дивіться у сюжеті Роксолани Влох.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, до чого може призвести ескалація на Донбасі.

Фото: Офіційне інтернет-представництво Президента України.

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