Гулаг XXI століття. Як Путін піддає росіян інквізиції

Головна відмінність росіян та українців.

Ми – громадяни України, нас майже 40 мільйонів, у нас своя мова, історія, культура свої герої.

Росія, яка впродовж віків загрожувала незалежності України, вкотре намагається знищити нашу національну ідентичність, переконуючи, мовляв – росіяни і українці нічим не відрізняються.

Але яка головна відмінність України від Росії?

Чому Путін стає ворогом росіян?

Детальніше дивіться у сюжеті.

Фото: офіційний сайт президента Росії

