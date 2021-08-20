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Video: Гулаг XXI століття. Як Путін піддає росіян інквізиції

Головна відмінність росіян та українців. Ми – громадяни України, нас майже 40 мільйонів, у нас своя мова, історія, культура свої герої. Росія, яка впродовж віків загрожувала незалежності України, вкотре намагається знищити нашу національну ідентичність, переконуючи, мовляв – росіяни і українці нічим не відрізняються. Але яка головна відмінність України від Росії? Чому Путін стає ворогом росіян? [read_more_news] Детальніше дивіться у сюжеті. Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російська молодь любить Сталіна. Фото: офіційний сайт президента Росії

Гулаг XXI століття. Як Путін піддає росіян інквізиції
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Головна відмінність росіян та українців.

Ми – громадяни України, нас майже 40 мільйонів, у нас своя мова, історія, культура свої герої.

Росія, яка впродовж віків загрожувала незалежності України, вкотре намагається знищити нашу національну ідентичність, переконуючи, мовляв – росіяни і українці нічим не відрізняються.

Але яка головна відмінність України від Росії?

Чому Путін стає ворогом росіян?

Також по темі: Путін насамперед? Чому Меркель їде в Кремль напередодні зустрічі із Зеленським Подруга Путіна може стати президенткою Франції? Путін готується до війни? Як військові навчання в Чорному морі розлютили Кремль

Детальніше дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому російська молодь любить Сталіна.

Фото: офіційний сайт президента Росії

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ICTV / Ранок / Гулаг XXI століття. Як Путін піддає росіян інквізиції / 20.08.2021 16:00
20.08.2021 16:00

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