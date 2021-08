Користь термальної води. Чи дійсно вона потрібна нашому організму?

Шаленої популярності останнім часом набула термальна вода. Цей товар особливо користується попитом в косметичних магазинах та аптеках у спеку.

Ранок у Великому місті розповість тобі, що таке термальна вода та чи дійсно вона потрібна нашому організму.

Таку воду можуть насичити гіалуроновою, піроглутаміновою кислотою, амінокислотами, ефірними оліями, гліцерином, д-пантенол, екстракт алое, ромашки, календули та іншими корисними компонентами.

Термальна вода сприяє додатковому зволоженню шкіри протягом дня.

Незважаючи на те, що це вода, її також слід правильно обрати для свого типу шкіри.

Це не так вже й складно, але тут багато що залежить від твоїх потреб.

Ізотонічна

При нейтральному рівні кислотності, вона може заспокоїти, зняти будь-які запалення і подразнення. Добре годиться для будь-якої шкіри, але, що найголовніше, для чутливої і схильної до подразнень.

Гіпертонічна

Ця вода з великою кількістю солей мінералів. Добре підходить для жирної і змішаної шкіри. Справляється з запаленнями, зокрема й з акне, підсушує шкіру, заспокоює.

Гіпотонічна

Має низький вміст солей. Ідеальна для сухої шкіри. Загоює рани, володіє протизапальним засобом, робить шкіру м’якою і створює відчуття чистоти і комфорту.

Слабомінералізована.

Тут мало мікроелементів, зате вода дуже м’яко і дбайливо впливає на шкіру. Допомагає від подразнення та лущення. Підходить для сухої і нормальної шкіри.

Є два способи, щоб використовувати цей засіб.

Перший, як додатково зволоження перед нанесенням косметичного крему на обличчя.

На відстані 10-15 см треба розпилити воду на обличчя і нанести крем. З часом вода під дією крему вбирається у шкіру, добре зволожуючи її.

Інший спосіб – просто розпилювати її на обличчя протягом дня 1-2 рази.

Не чекай, поки вода висохне, через кілька хвилин протри шкіру обличчя сухою серветкою.

Термальна вода підійде тим, чия шкіра потребує додаткового зволоження.

Якщо ти користуєшся термальною водою, то пам’ятай, що не варто користуватися нею під прямими сонячними променями, адже це може призвести до опіків та пігментації.

Розпилюй воду на обличчя у тіні.

Фото: Unsplash

