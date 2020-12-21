Солодка депіляція: що таке шугаринг і чи потрібен він тобі

Шугаринг: все про нашумілу б’юті-процедуру.

Якщо тебе цікавлять теми догляду за собою, краси та здоров’я, то ти точно мав(-ла) чути про шугаринг.

Останнім часом про цю б’юті-процедуру говорять всюди й усі.

А Instagram так і сповнений різноманітними фото цукрової пасти та звабливих гладеньких ніжок на фоні.

Ранок у Великому Місті вирішив розібратись у причині популярності шугарингу й нарешті з’ясувати, чи виправдана вона.

Що таке шугаринг?

Це один із способів видалення небажаного волосся на тілі за допомогою паленого цукру.

Розігріту пасту наносять на підготовлену ділянку тіла (підходять усі ділянки) й відразу ж акуратно знімають з волосками у напрямку їх природного росту.

Процедуру також називають цукровою, карамельною або перською епіляцією.

Якщо дві перших назви цілком зрозумілі, то останню потрібно роз’яснити.

Хоч і батьківщиною цієї солодкої процедури вважають Стародавній Єгипет, по-справжньому популярною вона стала саме у перський період.

У сучасному світі шугаринг отримав своє визнання у 1980-х роках, і ось вже протягом 40 років залишається одним із найпоширеніших способів епіляції.

Переваги процедури

Щоб б розгадати секрет успіху шугарингу, потрібно визначити його переваги над іншими способами епіляції. Ось найбільш очевидні:

приємний запах карамелі;

комфортна температура пасти;

відсутність подразнень та почервонінь після процедури.

А ось деякі переваги, які неабияк потішать — шугаринг вважається одним із найменш болючих способів епіляції, у нього мінімум протипоказань і його можна виконувати вдома.

А ще фахівці відзначають, що цукрова суміш позитивно впливає на нашу шкіру. Позбуваючись небажаного волосся на тілі, ти даєш їй ще й порцію турботи та догляду.

Недоліки шугарингу

Їх порівняно з іншими продедурами, не так вже й багато, але все ж вони є.

До основних мінусів шугарингу можна віднести:

недешеву ціна

довгоривалість процедури

складність самостійного приготування суміші

больові відчуття, особливо під час першої процедури.

Як виконувати процедуру вдома?

Якщо ти в цій справі новачок, краще проконсультуватися з фахівцем, подивитися кілька відео й правильно обрати цукрову пасту.

До речі, готувати її теж можна самостійно.

Ось її класичний рецепт:

2 склянки цукру;

1/4 склянки лимонного соку;

1/4 склянки води.

Шугаринг — не лише для жінок?

Є чимало стереотипів про те, що косметологічних процедур потребують лише дівчата.

Але коли ще, як не в ХХІ столітті, їх позбуватись?

Чоловіки вже давно оцінили процедуру шугарингу, оскільки вона піходить усім ділянкам тіла, де росте небажане волосся.

Та й ефект після неї значно триваліший, ніж після бриття.

Протипоказання

Взагалі, завдяки натуральному складу пасти ризик алергічних реакцій після процедури зведений до мінімуму.

Та все ж, якщо ти схильний(-на) до різноманітних алергій, слід проконсультуватись із фахівцем.

Також процедура категорично заборонена наступнм групам людей:

вагітним (через високий больовий поріг);

з шкірними захворюваннями

папіломами

гематомами

глибокими ранами

хворим на епілепсію або просто з сильною засмагою.

Тепер, коли ми з’ясували, чому шугаринг користується такою популярністю, вибір за тобою — робити цей чи інший спосіб епіляції або ж користуватись старою доброю бритвою.

Нагадаємо, нещодавно ми ділились покроковою інструкцією догляду за обличчям.

Фото: istina_beauty

Софія Сукач

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