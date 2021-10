Що таке глютен і чи шкідливий він для здоров’я 

Шкода і користь глютену для людського організму.

Алергічні реакції та непереносимість деяких продуктів сьогодні зустрічаються на кожному кроці.

Маркетологи, маніпулюючи цією тенденцією у харчовій промисловості, просувають безглютеновий товар на ринку, а ресторації, та й взагалі харчова галузь, поспішають в меню написати, що страви виготовлені з продуктів без вмісту глютену.

Що це: маркетинговий хід чи реальна небезпека для людського організму?

Що таке непереносимість глютену? Які наслідки можуть бути від того, що переїв булочок?

Та яку небезпеку приховує глютен, якщо раптом виявиться, що у твого кишківника проблеми з його перетравлюванням?

Довідка. Глютен – це рослинний білок, що міститься в багатьох злакових культурах (ячмінь, жито, пшеничні зерна, овес). Це поєднання протеїнових амінокислот та ферментів, які склеюють борошно, роблять тісто клейким і пишним.

Інша назва глютену – клейковина – обумовлена властивостями самої речовини. Якщо вилучити глютен із зернових, він виглядатиме як клейка маса без вираженого смаку та запаху, і з сірим відтінком.

За кількістю глютену визначається якість борошна: чим вища кількість цієї речовини, тим цінніші властивості борошна і, отже, вищий його сорт.

Саме завдяки йому тісто стає пористим, а здобна випічка – особливо смачною.

Глютен містить близько 18 незамінних амінокислот, які не синтезуються в організмі самостійно.

До основних відносять:

Глютен міститься в багатьох продуктах, входить до складу деяких вітамінних добавок, завдяки своїм неоціненним корисним властивостям.

До основних корисних властивостей відносять:

Основний аргумент на користь глютену вказує саме на посилення регенеративних здібностей тканин при вживанні продуктів із ним.

Але звідси випливає і шкода для звичайних людей, без симптомів непереносимості клейковини – нарощення жирової або м’язової маси.

Багато лікарів, включаючи дієтологів, вважають глютен шкідливим для організму продуктом.

Особливо пропагують шкоду від клейковини маркетологи, які беруть участь в просуванні нових дорогих напрямків в харчовій промисловості.

Як ми з’ясували вище, він навіть корисний для людського організму, а основна шкода ж полягає в наступному:

До особливих ускладнень після надмірного вживання глютену в їжу і накопиченні його в організмі вважають такі:

Глютен є безпечним для здорової людини – без проблем з травленням і без схильності до виникнення алергії на рослинний білок, що виконує функцію транспортування вітамінів В і А.

Ще одним захворюванням, рідкісним в гастроентерологічній практиці (лише 1-2% випадків на земній кулі), є целіакія, або непереносимість глютену.

Особливість целіакії характеризується неприйняттям імунної системи людини клейковини.

Імунітет сприймає його як чужорідний білок і відторгає з організму. Проте це генетична хвороба.

В цьому випадку єдиним способом лікування є безглютенова дієта.

Особливо неприємно така непереносимість проходить у маленьких дітей.

У малечі, крім усього цього, може виявлятися затримка в розвитку.

Найчастіше симптоми виражені неяскраво, тому точно виявити недугу можна тільки після спеціальних аналізів.

У лікарні слід здати імуноферментний аналіз крові на негативну реакцію з боку організму на цей рослинний білок.

У домашніх умовах також можна перевірити, чи є алергія на глютен. Для цього придбай тест, який продається в будь-якій аптеці.

Прямий шлях потрапляння глютену в харчові продукти – коли продукт виготовлений із ніяк не оброблених інгредієнтів, що містять глютен.

В такому випадку, щоб виявити клейковину, досить вивчити склад продукту на упаковці.

Ти рідко зустрінеш сама назву “глютен” у складі продукту на упаковці, шукай треба такі слова як: пшениця / жито / ячмінь, пшеничне / житнє / ячмінне борошно.

Лише в рідкісних випадках – та й те на харчових продуктах іноземного виробництва – в складі вказують саме глютен.

Так само треба знати, що всі нижчевказані крупи і виготовлені з них продукти так само містять глютен.

Окремо треба поговорити про овес.

Овес, вівсяні пластівці та вівсяна крупа спочатку не містять глютену, але насправді ці продукти потенційно небезпечні для людей з целіакію і непереносимістю глютену.

Перша небезпека криється в тому, що в складі зерна вівса є свій власний білок, який може викликати сильну аутоімунну реакцію організму, незалежно від глютену.

Але наявність такої реакції найчастіше спостерігається саме у людей з целіакію і непереносимістю глютену.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості обліпихи.

Фото; Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.