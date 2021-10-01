Що таке глютен і чи шкідливий він для здоров’я 

Шкода і користь глютену для людського організму.
Алергічні реакції та непереносимість деяких продуктів сьогодні зустрічаються на кожному кроці.
Маркетологи, маніпулюючи цією тенденцією у харчовій промисловості, просувають безглютеновий товар на ринку, а ресторації, та й взагалі харчова галузь, поспішають в меню написати, що страви виготовлені з продуктів без вмісту глютену.
Що це: маркетинговий хід чи реальна небезпека для людського організму?
Що таке непереносимість глютену? Які наслідки можуть бути від того, що переїв булочок?
Та яку небезпеку приховує глютен, якщо раптом виявиться, що у твого кишківника проблеми з його перетравлюванням?
Довідка. Глютен – це рослинний білок, що міститься в багатьох злакових культурах (ячмінь, жито, пшеничні зерна, овес). Це поєднання протеїнових амінокислот та ферментів, які склеюють борошно, роблять тісто клейким і пишним.
Глютен як харчовий компонент
Інша назва глютену – клейковина – обумовлена властивостями самої речовини. Якщо вилучити глютен із зернових, він виглядатиме як клейка маса без вираженого смаку та запаху, і з сірим відтінком.
За кількістю глютену визначається якість борошна: чим вища кількість цієї речовини, тим цінніші властивості борошна і, отже, вищий його сорт.
Саме завдяки йому тісто стає пористим, а здобна випічка – особливо смачною.
Глютен містить близько 18 незамінних амінокислот, які не синтезуються в організмі самостійно.
До основних відносять:
- метіонін (амінокислота, яка бере участь у виробленні гемоглобіну);
- лізин (амінокислота, яка бере участь в регенеративних процесах внутрішніх органів і тканин);
- треонін (ліпотропна амінокислота, яка підтримує нормальну працездатність органів шлунково-кишкового тракту).
Корисні властивості глютену
Глютен міститься в багатьох продуктах, входить до складу деяких вітамінних добавок, завдяки своїм неоціненним корисним властивостям.
До основних корисних властивостей відносять:
- нормалізацію рівня гемоглобіну;
- регенерацію тканин на клітинному рівні;
- зміцнення імунної системи;
- відновлення функцій шлунка і кишківника;
- зміцнення кісткової тканини;
- відновлення організму після операцій, травм;
- насичення організму полівітамінами та мінералами.
Основний аргумент на користь глютену вказує саме на посилення регенеративних здібностей тканин при вживанні продуктів із ним.
Але звідси випливає і шкода для звичайних людей, без симптомів непереносимості клейковини – нарощення жирової або м’язової маси.Також по темі: Кому не можна молоко. Ознаки непереносимості лактози та лікування Модне (не)молоко: основні види, користь і шкода рослинного молока Чи варто їсти сало: корисні властивості та протипоказання
Шкода від клейковини
Багато лікарів, включаючи дієтологів, вважають глютен шкідливим для організму продуктом.
Особливо пропагують шкоду від клейковини маркетологи, які беруть участь в просуванні нових дорогих напрямків в харчовій промисловості.
Як ми з’ясували вище, він навіть корисний для людського організму, а основна шкода ж полягає в наступному:
- розвиток алергічних реакцій: можливість інтоксикації;
- сильні функціональні розлади органів шлунково-кишкового тракту;
- непереносимість глютену;
- подразнення слизових тканин шлунка або кишківника.
Надмірне споживання глютену. Які ускладнення?
До особливих ускладнень після надмірного вживання глютену в їжу і накопиченні його в організмі вважають такі:
- розлад шлунку;
- регулярні запори;
- метеоризм або підвищене газоутворення;
- шлункові розлади;
- болі в області кишківника.
Глютен є безпечним для здорової людини – без проблем з травленням і без схильності до виникнення алергії на рослинний білок, що виконує функцію транспортування вітамінів В і А.
Непереносимість глютену або целіакія
Ще одним захворюванням, рідкісним в гастроентерологічній практиці (лише 1-2% випадків на земній кулі), є целіакія, або непереносимість глютену.
Особливість целіакії характеризується неприйняттям імунної системи людини клейковини.
Імунітет сприймає його як чужорідний білок і відторгає з організму. Проте це генетична хвороба.
Навіть найменші дози глютену для людей з целіакією здатні привести до серйозних негативних наслідків.
В цьому випадку єдиним способом лікування є безглютенова дієта.
Ознаки непереносимості наступні:
- різке зниження імунітету;
- сильні проблеми з кишківником (здуття, діарея, розлади);
- випадання волосся;
- головний біль
- висипання на шкірі;
- погіршення обміну речовин.
Особливо неприємно така непереносимість проходить у маленьких дітей.
У малечі, крім усього цього, може виявлятися затримка в розвитку.
Найчастіше симптоми виражені неяскраво, тому точно виявити недугу можна тільки після спеціальних аналізів.
У лікарні слід здати імуноферментний аналіз крові на негативну реакцію з боку організму на цей рослинний білок.
У домашніх умовах також можна перевірити, чи є алергія на глютен. Для цього придбай тест, який продається в будь-якій аптеці.Також по темі: Кому не можна молоко. Ознаки непереносимості лактози та лікування Модне (не)молоко: основні види, користь і шкода рослинного молока Чи варто їсти сало: корисні властивості та протипоказання
Продукти з глютеном
Прямий шлях потрапляння глютену в харчові продукти – коли продукт виготовлений із ніяк не оброблених інгредієнтів, що містять глютен.
В такому випадку, щоб виявити клейковину, досить вивчити склад продукту на упаковці.
Ти рідко зустрінеш сама назву “глютен” у складі продукту на упаковці, шукай треба такі слова як: пшениця / жито / ячмінь, пшеничне / житнє / ячмінне борошно.
Лише в рідкісних випадках – та й те на харчових продуктах іноземного виробництва – в складі вказують саме глютен.
Так само треба знати, що всі нижчевказані крупи і виготовлені з них продукти так само містять глютен.
- жито (пшениця спельта) та зернові культури роду пшениці;
- дурум – особливий твердий вид пшениці;
- манна крупа (семоліна), кус-кус та булгур;
- тритикале – особливий вид зерна, отриманий шляхом схрещування пшениці і жита;
- ячна і перлова крупи виготовлені з ячменю.
Окремо треба поговорити про овес.
Овес, вівсяні пластівці та вівсяна крупа спочатку не містять глютену, але насправді ці продукти потенційно небезпечні для людей з целіакію і непереносимістю глютену.
Перша небезпека криється в тому, що в складі зерна вівса є свій власний білок, який може викликати сильну аутоімунну реакцію організму, незалежно від глютену.
Але наявність такої реакції найчастіше спостерігається саме у людей з целіакію і непереносимістю глютену.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості обліпихи.
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