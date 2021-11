Читання на ніч замість ліків: що таке казкотерапія, і які твори для неї обрати

Лікування казками: як це працює.

У кожного з нас дитинство викликає різні асоціації, проте всі ми маємо хоча б одну спільну — читання казок.

Виявляється, це не лише спосіб зануритися у щось чарівне та безтурботне, а й цілком природний підхід до вирішення психологічних проблем дитини.

У чому ж чарівна сила казок, звідки взялася казкотерапія, і як вона працює?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Ще психоаналітик-класик Карл Юнг помітив, що персонажі казок висловлюють різні архетипи і тому впливають на розвиток і поведінку особистості.

Тоді, як психолог Ерік Берн, взагалі вказував на те, що конкретна казка може стати життєвим сценарієм людини.

До чого це ми?

Суть її полягає у створенні особливої казкової атмосфери, яка робить мрії реальністю, дозволяє вступити у боротьбу з власними страхами та комплексами.

Казкотерапія може допомогти впоратись із такими проблемами, як:

Казкотерапія корисна для всіх!

Проте, якщо останні має підібрати терапевт, то з дітлахами можна попрацювати самостійно.

Є певний алгоритм підбору або складання терапевтичної казки:

І варто також звернути увагу на перелік основних правил, яких слід дотриматись, аби терапія казкою пройшла вдало:

Але не варто забувати — самолікування може бути шкідливим навіть тоді, коли ліками є звичайна казка.

Нагадаємо, раніше ми ділились порадами психолога, як розвинути внутрішню впевненість.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.