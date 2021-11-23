Читання на ніч замість ліків: що таке казкотерапія, і які твори для неї обрати

Лікування казками: як це працює.

У кожного з нас дитинство викликає різні асоціації, проте всі ми маємо хоча б одну спільну — читання казок.

Виявляється, це не лише спосіб зануритися у щось чарівне та безтурботне, а й цілком природний підхід до вирішення психологічних проблем дитини.

У чому ж чарівна сила казок, звідки взялася казкотерапія, і як вона працює?

Ранок у Великому Місті зараз усе розповість.

Що таке казкотерпатія?

Ще психоаналітик-класик Карл Юнг помітив, що персонажі казок висловлюють різні архетипи і тому впливають на розвиток і поведінку особистості.

Тоді, як психолог Ерік Берн, взагалі вказував на те, що конкретна казка може стати життєвим сценарієм людини.

До чого це ми?

Казкотерапія — один з найменш травмонебезпечних і безболісних способів психотерапії.

Суть її полягає у створенні особливої казкової атмосфери, яка робить мрії реальністю, дозволяє вступити у боротьбу з власними страхами та комплексами.

Казкотерапія може допомогти впоратись із такими проблемами, як:

неприйняття себе;

неконтрольовані спалахи агресії;

почуття самотності;

невміння розібратися у власних почуття;

нездатність осмислити своє життя, вибудувати ієрархію цінностей;

конфлікти з “батьками” (для дорослого, що не вирішив ці проблеми, “батьки” – це ті люди, яким він начебто повинен підкорятися або хоча б поважати);

безвідповідальність;

інфантилізм;

слабовілля.

Казкотерапія корисна для всіх!

Спеціальні лікувальні казки є не тільки для маленьких дітей, а й для підлітків і дорослих.

Проте, якщо останні має підібрати терапевт, то з дітлахами можна попрацювати самостійно.

Які казки можуть лікувати?

Є певний алгоритм підбору або складання терапевтичної казки:

Чітко визнач проблему, яку слід вирішити.

Підбери можливі шляхи її подолання у реальному житті.

Втіль у характері головного героя казки (це може бути казка, яка вже існує) ті риси, страхи, комплекси, яких слід позбутися.

У процесі розгортання подій казки головний герой має позбутися своїх недоліків.

І варто також звернути увагу на перелік основних правил, яких слід дотриматись, аби терапія казкою пройшла вдало:

Історія для найменших повинна бути короткою. Використовуй прості речення, повторення слів та малу кількість героїв — зазвичай ними стають предмети або об’єкти, яких одухотворяють і наділяють чарівними властивостями; Для дітей у віці 3-5 років пишуть казки на побутові теми. Взаємини в них повинні бути мирними і спокійними. У ролі головного казкового персонажа, який повинен обов’язково взаємодіяти зі звичайними людьми, вибери тварину, наділивши її чарівною силою; Для дітей 6-ти років і старше вже потрібні герої-діти або супергерої; Включай у казку страх, який відповідає віковій категорії, або проблему, яку потрібно вирішити. Нехай головний персонаж бореться з ними, обов’язково перемагаючи їх вкінці. Не можна відмовляти дітям читату одну й ту ж казку кілька разів поспіль. Це допомагає запам’ятати зроблені висновки, дає відчуття стабільності і порядку, дозволяє повторно відчувати знайомі емоції, знімає тривожність через невідомість.

Але не варто забувати — самолікування може бути шкідливим навіть тоді, коли ліками є звичайна казка.

Перед проведенням будь-якої терапії, слід проконсультуватись із спеціалістом, щоб не нашкодити дитині.

Нагадаємо, раніше ми ділились порадами психолога, як розвинути внутрішню впевненість.

Фото: Pexels

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