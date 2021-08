Устриці – антидеприсант? Корисні властивості устриць

Устриці – корисний морський делікатес. Можливо своєю зовнішністю він тебе зовсім не приваблює, але він має дуже багато корисних властивостей.

Тож Ранок у Великому Місті розповість тобі про усю користь устриці.

Устриці містять багато корисних для організму речовин таких як йод, цинк, магній, кальцій, залізо, мідь і, незважаючи на це, вони низькокалорійні.

Устричні антиоксиданти (вітаміни А та Е) сприяють омолодженню організму і профілактиці ракових захворювань.

Він допомагає нормалізувати роботу нервової системи.

Цинк, що міститься в устриці, зміцнює волосся та нігті і покращує стан шкіри, також сприяє зміцненню імунітету.

Залізо та мінеральні солі допомагають процесу кровотворення.

Ти можеш здивуватися, але устриця рятує від похмілля.

Це завдяки великій кількості цинку. Він прискорює процес метаболізму алкоголю в організмі.

Рецепт простий: дві-три устриці натщесерце або гострий коктейль “Кривавий римлянин” з пари устриць, томатного соку зі спеціями і пива.

Найрозповсюдженіші чутки про цих молюсків: «устриця – афродизіак».

Але чи здатні устриці справді підвищувати лібідо? Ніяких досліджень, які доводять ці властивості молюсків не проводились.

Можна вважати, що велика пристрасть Казанови до делікатесу міцно закріпила за устрицями славу афродизіаку.

Незважаючи на те, що ці молюски є дуже корисними, слід бути обережними і правильно обирати устриці, адже «мертві» устриці можуть стати причиною важкого отруєння.

Unsplash

