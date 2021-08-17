Щеплення від грипу допомагає у боротьбі з COVID-19? Як це працює

Перехворів на коронавірус — можна забути про пандемію і не робити щеплення? Це міф — і наука доводить протилежне.

У міжнародному науковому журналі “PLoS One” оприлюднили дані, що майже третина перехворілих на COVID-19 протягом усього півроку повертаються до лікарень!

Причому, причина не завжди повторне інфікування — науковці повідомляють лише про 13% пацієнтів, у яких знову діагностували коронавірус.

Майже у третині випадків йдеться про ускладнення після COVID-19, які дають про себе знати згодом, а саме — розлади з боку нервової та дихальної систем.

Середній вік пацієнтів — 72 роки.

Смертність серед повторно госпіталізованих складає 6%.

Дослідники стверджують — ризик смерті вищий у чоловіків.

Це пов’язують із певними особливостями роботи щитовидної залози та статевими гормонами.

Окрім того, принципове значення грає те, чи порушена у пацієнтів система згортання крові та чи мають чоловіки супутні захворювання печінки, нирок, цукровий діабет.

Звісно, робити щеплення від COVID-19 або сподіватися, що вірус омине вас і вашу родину — особистий вибір кожного.

Проте медики нагадують — вакцинація від коронавірусу знижує ризик важкого перебігу хвороби та ускладнень щонайменше у 15 разів!

Як коронавірус впливає на серце?

Окрім небезпечних довготривалих наслідків від COVID-19, шведські науковці попереджають і про збільшення ризику серцевого нападу та ішемічного інсульту — щонайменше у два рази — у перші два тижні після інфікування коронавірусом!

Такі висновки дослідники зробили, проаналізувавши медкартки понад 86-ти тисяч пацієнтів.

І тут відбирали саме тих хворих на COVID-19, хто до зараження не страждав від серцево-судинних патологій!

Ті ж пацієнти, у яких вони були до інфікування коронавірусом, — ймовірно, знаходяться у ще більшій небезпеці, — зазначають у шведському Університеті Умео.

Тобто, від ускладнень та важкого перебігу коронавірусної хвороби насправді не застрахований ніхто, але за численними даними, саме невакцинованих зачепить першими, застерігають фахівці.

Нова група ризику — діти?

Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає — у світі зростає кількість інфікування на COVID-19 серед дітей!

В організації називають кілька причин, чому так відбувається.

Перша — довгий час зусилля було скеровані саме на захист дорослого і особливо літнього населення.

Друга — дітей стали частіше тестувати на коронавірус.

ВООЗ зазначає — загальний відсоток дитячих смертей та госпіталізацій по світу досі достатньо невиликий.

Водночас, у Національній академії наук України нещодавно зазначали — відсоток хворих на коронавірус дітей — зокрема тих, які потребували госпіталізації — наразі залишається високим.

Ряд фахівців пов’язує це із вдвічі заразнішою, порівняно з іншими штамами, “дельтою”.

І оскільки в Україні підлітків із 12-ти років дозволено вакцинувати від коронавірусу за згодою батьків лише в окремих випадках — наприклад, якщо вони мають супутні захворювання, онкопатологію тощо.

Єдиний шанс захистити дітей — подбати про безпечне середовище, тобто вакцинуватися самим!

І так само одягати маски у великих скупченнях людей, не роблячи знижку, що це діти.

Щеплення від грипу та коронавірус

Щеплення від грипу захищає від важкого перебігу COVID-19, розвитку певних ускладнень та смерті!

Такого висновку дійшли вчені з Медичної школи Університету Маямі, США.

Дослідження опублікували у міжнародному науковому журналі “PLoS One”.

Дослідники проаналізували дані близько 75-ти тисяч пацієнтів.

З них — половина отримала останнє доступне щеплення проти грипу.

Як виявилось, вони значно рідше потрапляли у відділення інтенсивної терапії, а також у них рідше фіксували тромбоз у порівнянні з пацієнтами, які не отримали вакцину від грипу.

Проте наразі достеменно невідомо, як саме вакцина від грипу посилює захист від коронавірусу — фахівці мають продовжити дослідження, аби зібрати більше даних.

Утім, американські науковці припускають — щеплення від грипу стимулює вроджену імунну систему організму.

Але наголошують — працює протигрипозна вакцина виключно у комплексі з антиковідною, а не замінює її!

Чому нові симптоми штаму “Дельта” легко сплутати зі звичайною алергією?

Та як просуваються темпи вакцинації від коронавірусу в Україні?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про штам коронавірусу Йота.

Фото: Unsplash

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