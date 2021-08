Щеплення від грипу допомагає у боротьбі з COVID-19? Як це працює

Перехворів на коронавірус — можна забути про пандемію і не робити щеплення? Це міф — і наука доводить протилежне.

У міжнародному науковому журналі “PLoS One” оприлюднили дані, що майже третина перехворілих на COVID-19 протягом усього півроку повертаються до лікарень!

Причому, причина не завжди повторне інфікування — науковці повідомляють лише про 13% пацієнтів, у яких знову діагностували коронавірус.

Майже у третині випадків йдеться про ускладнення після COVID-19, які дають про себе знати згодом, а саме — розлади з боку нервової та дихальної систем.

Середній вік пацієнтів — 72 роки.

Смертність серед повторно госпіталізованих складає 6%.

Дослідники стверджують — ризик смерті вищий у чоловіків.

Це пов’язують із певними особливостями роботи щитовидної залози та статевими гормонами.

Окрім того, принципове значення грає те, чи порушена у пацієнтів система згортання крові та чи мають чоловіки супутні захворювання печінки, нирок, цукровий діабет.

Звісно, робити щеплення від COVID-19 або сподіватися, що вірус омине вас і вашу родину — особистий вибір кожного.

Проте медики нагадують — вакцинація від коронавірусу знижує ризик важкого перебігу хвороби та ускладнень щонайменше у 15 разів!

Окрім небезпечних довготривалих наслідків від COVID-19, шведські науковці попереджають і про збільшення ризику серцевого нападу та ішемічного інсульту — щонайменше у два рази — у перші два тижні після інфікування коронавірусом!

Такі висновки дослідники зробили, проаналізувавши медкартки понад 86-ти тисяч пацієнтів.

І тут відбирали саме тих хворих на COVID-19, хто до зараження не страждав від серцево-судинних патологій!

Ті ж пацієнти, у яких вони були до інфікування коронавірусом, — ймовірно, знаходяться у ще більшій небезпеці, — зазначають у шведському Університеті Умео.

Тобто, від ускладнень та важкого перебігу коронавірусної хвороби насправді не застрахований ніхто, але за численними даними, саме невакцинованих зачепить першими, застерігають фахівці.

Тим часом, Всесвітня організація охорони здоров’я попереджає — у світі зростає кількість інфікування на COVID-19 серед дітей!

В організації називають кілька причин, чому так відбувається.

Перша — довгий час зусилля було скеровані саме на захист дорослого і особливо літнього населення.

Друга — дітей стали частіше тестувати на коронавірус.

ВООЗ зазначає — загальний відсоток дитячих смертей та госпіталізацій по світу досі достатньо невиликий.

Водночас, у Національній академії наук України нещодавно зазначали — відсоток хворих на коронавірус дітей — зокрема тих, які потребували госпіталізації — наразі залишається високим.

Ряд фахівців пов’язує це із вдвічі заразнішою, порівняно з іншими штамами, “дельтою”.

І оскільки в Україні підлітків із 12-ти років дозволено вакцинувати від коронавірусу за згодою батьків лише в окремих випадках — наприклад, якщо вони мають супутні захворювання, онкопатологію тощо.

Єдиний шанс захистити дітей — подбати про безпечне середовище, тобто вакцинуватися самим!

І так само одягати маски у великих скупченнях людей, не роблячи знижку, що це діти.

Щеплення від грипу захищає від важкого перебігу COVID-19, розвитку певних ускладнень та смерті!

Такого висновку дійшли вчені з Медичної школи Університету Маямі, США.

Дослідження опублікували у міжнародному науковому журналі “PLoS One”.

Дослідники проаналізували дані близько 75-ти тисяч пацієнтів.

З них — половина отримала останнє доступне щеплення проти грипу.

Як виявилось, вони значно рідше потрапляли у відділення інтенсивної терапії, а також у них рідше фіксували тромбоз у порівнянні з пацієнтами, які не отримали вакцину від грипу.

Проте наразі достеменно невідомо, як саме вакцина від грипу посилює захист від коронавірусу — фахівці мають продовжити дослідження, аби зібрати більше даних.

Але наголошують — працює протигрипозна вакцина виключно у комплексі з антиковідною, а не замінює її!

Чому нові симптоми штаму “Дельта” легко сплутати зі звичайною алергією?

Та як просуваються темпи вакцинації від коронавірусу в Україні?

Дивіться у сюжеті Альони Нестеренко.

