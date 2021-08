Гороскоп на 17 серпня 2021 року: астрологічний прогноз для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на сьогодні, 17 серпня 2021 року, для всіх знаків Зодіаку – що обіцяють зірки на цей день.

Сприятливий день для спільних заходів або колективного відпочинку. У першій половині дня вірогідні домашні клопоти або проблеми особистого характеру. Постарайтеся провести більше часу на відкритому повітрі. Увечері не виключені ускладнення в стосунках з дітьми або сварка з коханою людиною.

Сприятливий день. Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити проблеми, які не покидали вас протягом останніх днів. Визнання і успіх вам гарантовано в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається. Ймовірно, близька людина надасть вам неоціненну послугу, і ви ще раз переконаєтеся у її відданості вам.

Небезпечний день. Ймовірно, ви отримаєте погану звістку. Не варто братися за нові справи саме сьогодні, краще трохи почекати. Займіться собою, спортом, справами друзів, будинком. Будьте уважні до якості харчування — існує ймовірність випадкового отруєння.

Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити особисті проблеми, хоча і не вдасться здійснити ті мрії, які не покидали вас протягом усього життя. Визнання та успіх вам гарантовано в тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на реальній оцінці того, що відбувається.

Нові думки або дії, спрямовані на підвищення матеріального благополуччя, принесуть вагомі результати. День сприятливий для активних фізичних навантажень і колективних заходів. Можливі труднощі в сімейних стосунках або розбіжності з партнерами. Постарайтеся сьогодні приборкати свій характер, відмовитися від образ або ураженого самолюбства.

Несприятливий день. Можливі труднощі в сімейних стосунках або розбіжності з партнерами. Знизити негативні тенденції дня зможе тільки обачність і дії, засновані на об’єктивній оцінці того, що відбувається. Зірки попереджають жінок-Дів про можливе швидке завершення романтичного захоплення.

День відпочинку, роздумів і споглядання. Сприятливі фізичні навантаження, заняття спортом, тривалі прогулянки. У будь-якій справі сьогодні не варто покладатися на чужу думку або чекати допомоги від когось. Не варто також відмовляти у виконанні прохань. Стосунки з партнером налагодяться. Але стежте за тим, щоб не образити його необережним словом.

День буде успішний для тих Скорпіонів, які самостійно осмислили план дій. Можливо, з’явиться бажання з ким-небудь поділитися враженнями і обговорити свої проблеми. Зірки попереджають, що це може принести розчарування. Не варто проявляти зайву довірливість.

Можливо, сьогодні вам пощастить вирішити проблеми в особистому житті, які не покидали вас протягом останніх днів. Зірки гарантують визнання та успіх у тому випадку, якщо ваші вчинки будуть засновані на глибоких почуттях і переконаності у власній правоті.

Несприятливий день очікує Козерогів. Ймовірно, будь-які зусилля не принесуть бажаних результатів. Скоротіть спілкування, виключіть нові знайомства. Можливі труднощі в сімейних стосунках або розбіжності з партнерами. Зірки попереджають Козерогів про небезпеку з боку Овнів або Близнюків.

День відзначений досягненням успіху в різних ділових операціях. Вони будуть не дуже складними, але зате і не слід очікувати великого прибутку. Зверніть увагу на прикмети. Доля може послати застереження.

Пасивний день очікує Риб. Не варто проявляти активність у справах, поспішати з новими інвестиціями, метушитися. Продемонструйте мудрість і витримку. Прислухайтеся до порад людей, навчених життєвим досвідом. Сьогодні не можна відмовляти у виконанні прохань.

