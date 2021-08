Місячний календар на серпень 2021 – сприятливі та несприятливі дати

Сприятливі та несприятливі дні у серпні 2021 – детальний місячний календар.

Коли можна ризикуввати й починати нові справи, а коли краще зачекати на більш сприятливий час?

Читай, шукай відповіді і зберігай місячний календар на серпень 2021.

Один з найвідповідальніших періодів цього місяця.

Тож якщо ти чекаєш вдалого моменту, аби зробити важливий крок у своєму житті – він настав. Закласти фундамент майбутніх змін варто саме зараз.

Самопочуття, настрій та активність будуть на високому рівні.

Відмінний день для активних дій і великих перемог.

Тому не втрачай моменту. Подорожуй, спілкуйся, вкладай гроші, починай нові справи.

Період світлої й позитивної енергії.

Зараз можна починати нові проекти, здійснювати масштабні грошові операції.

Якщо поставиш собі таку задачу, зможеш зміцнити стосунки з другою половинкою та вивести їх на новий рівень.

Можна змінювати роботу. А от подорожувати в ці дні небажано.

Це насичений і активний день, коли збуваються мрії та втілюються в життя найсміливіші плани!

День ідеально підходить для самоосвіти та розвитку.

Почни новий онлайн-курс, прочитай цікаву книгу або знайди собі нове цікаве хобі.

Сьогодні ти зможеш дізнатися багато нового про себе та про навколишній світ.

Пасивний період.

Його краще провести у спокої та наодинці з собою.

Не треба починати нових справ, а от уже розпочаті краще довести до логічного завершення.

За цією місячною добоб закріпилася дурна слава. Вважається, що це найтяжчий день з усього місячного циклу.

Зараз сильно зростає ймовірність сварто та конфліктів.

І якщо вчасно не схаменутися, непорозуміння через дрібницю ситуації можуть перерости у ворогування довгі роки.

Уникай фінансових операцій, а важливі зустрічі краще відклади на інший день.

Зараз варто дуже обережно ставитися до слів. Чи варто брехати та пліткувати, адже все це в результаті може обернутися саме проти тебе.

Імовірні провокації від людей, від яких цього зовсім не очікуєш.

Початок будь-якого проекту може обернутися розчаруванням. Тому енергію сьогодні краще витрачати на завершення поточник справ.

Не бажано ризикувати, міняти роботу та з’ясовувати стосунки, оскільки наслідки можуть бути непередбачуваними.

У цю місячну добу варто уникайте метушні.

Активність в цей день, скоріше за все, обернеться даремною тратою сил.

Тому краще присвятити час самоаналізу, освіті та плануванню майбутніх досягнень.

Саме до останніх відносяться усі, не згадані вище дати.

Фото: Pexels

