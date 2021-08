Запобігає раку і захищає від виразки? Чому варто їсти перець

Корисні властивості перцю.

Овоч різних кольорів і смаків. Його можна смажити, запікати, їсти свіжим.

Перець водночас є чудовим гарніром, інгредієнтом для салатів і гарною приправою до страв.

Але окрім цього, цей продукт багатий на корисні властивості. Які?

Капсаїцин, який міститься в гострому перці прискорює метаболізм.

Також він дещо пригнічує апетит, тож їсти хочеться значно менше.

Піперин, який міститься у сушеному чорному перці, запобігає утворенню нових жирових клітин.

Проте ефективність цього механізму випробовували тільки на мишах.

Невідомо, чи діє цей алкалоїд на людський організм так само.

Для профілактики хвороби фахівці радять вживати продукти із високим вмістом вітамінів А і С.

Овоч підпадає під цю категорію овочів.

А ось зелений перець радять їсти жінкам, адже антиоксиданти, які містяться у продукті, запобігають раку молочної залози.

Дехто вважає, що споживання гострого перцю протипоказане людям з гострими і хронічними гастритами.

Проте австралійські вчені висувають гіпотезу, що гострий червоний перець не ушкоджує, а захищає слизову оболонку шлунка.

А ще сприяє загоєнню виразки. Такі твердження вчені оприлюднили після дослідів на щурах.

Болгарський перець корисний при профілактиці чоловічої потенції.

Продукт знижує тиск і запобігає ожирінню, яке є однією з причин зменшення вироблення гормону тестостерону.

Окрім цього, перець усуває ламкість судин, а це сприяє зниженню рівня холестерину.

Запобігає циркуляторній недостатності, яка часто провокує неповноцінну еректильну функцію.

Завдяки знеболювальним властивостям капсаїцину з перцю чилі його можна наносити на шкіру для того, щоб пригнічити рецептори.

Як тільки це станеться, капсаїцин діє як знеболюючий засіб.

Його використовують при оперізувальному лишаї, нейропатії ВІЛ та інших типах болю.

Попри корисні властивості обережними з овочем слід бути алергікам і тим, хто має захворювання нирок та серця.

Від гострого чилі рекомендують утриматися вагітним і мамам, які годують.

