Овоч, який справді лікує: корисні властивості помідора

Чим корисні помідорі й чому в сезон їх варто обов’язково включити до свого меню? Ранок у Великому Місті розібрався в ситуації – і готовий усе тобі розповісти.

Виявляється, помідор – не лише смачний і красивий овоч, який піднімає настрій навіть своїм яскравим кольором. Це ще й справді цілющий продукт.

Він містить цілу низку вітамінів: В1, В2, В3, В6, В9, C, Е, К, а також необхідні мікроелементи, амінокислоти і антиоксиданти.

А ще – речовину тирамін, яка в нашому організмі перетворюється на гормон щастя серотонін. Саме тому томати активно знімають стрес і покращують настрій.

Втім, це далеко не вcі корисні властивості помідорів. Детальніше читай далі.

Помідори – потужне джерело лікопіну . Це унікальна речовина, яка чинить благотворний вплив на наше тіло.

окрема, допомагає запобігти хворобам серцево-судинної системи: підвищує еластичність артерій і чистить судини від поганого холестерину.

До речі, чим червоніший томат, тим більше лікопіну він містить.

Причому, ця речовина зберігається навіть після термічної обробки. Ба більше, через випаровування зайвої вологи, її концентрація навіть збільшується.

Тому кетчупи і соуси – це рекордсмени по вмісту лікопіну.

Завдяки високому вмісту вітамінів групи В та аскорбінової кислоти, помідори допомагають нормалізувати обмін речовин в організмі.

Тож якщо хочеш добре почуватися та мати міцний імунітет – візьми за правило їсти помідори кілька разів на день.

А ще це просто знахідка для тих, хто хоче схуднути. Адже помідори зменшують апетит і попереджають появу сильного голоду.

Тому бери їх на перекус замість бутербродів і печива 🙂

Здатність протидіяти руйнівній дії вільних радикалів – одна з ключових корисних властивостей помідорів.

У хімічному складі томатів – одразу 3 види потужних антиоксидантів, які допоможуть у профілактиці раку. А найсильніший із них – вищезгаданий лікопін.

Стануть у нагоді помідори і тим, хто хоче надовго зберегти молодість.

Через високий вміст вітамінів групи В, вони ефективно омолоджують шкіру: борються зі зморшками та вирівнюють колір обличчя.

З обережністю варто їсти томати тим, хто має такі проблеми зі здоров’ям:

