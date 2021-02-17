Антитренди чоловічої моди 2021: 5 речей, яким більше не місце у гардеробі

Що більше не в моді – головні антитренди чоловічої моди 2021.
Чоловіча мода така ж примхлива, як і жіноча. І тренди змінюються так само швидко. Що ж носити стильним чоловікам у 2021 році, а які речі варто відправити на верхю полицю шафи?
Ми розібралися і зараз усе розповімо.
Антитренди чоловічої моди
Джинси скінні
Джинси, які обтягують усе, що тільки можна – це зовсім не те, що тобі треба у 2021 році.
Ця модель була в моді кілька сезонів поспіль, але зараз стрімко втрачає популярність.
Тож поки що відклади їх подалі і заміни на класичні прямі джинси чи ультрамодні «банани».
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Ремінь із нарядною пряжкою
Велика «нарядна» пряжка на ремені здатна зіпсувати будь-який чоловічій лук 2021. Вони не лише старомодно виглядають, але й здатні візуально додати пару-трійку зайвих кілограмів.Також по темі: Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель ТОП-5 кращих чоловічих стрижок, які користуються популярністю Як збільшити чоловічу силу? Поради, які справді діють
У цьому сезоні в тренді мінімалістичні варіанти, які не перетягують на себе увагу.
Зверни увагу на матові ремені з простою фурнітурою та на класичні шкіряні моделі з невеликою пряжкою.
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Зимове пальто з хутром
Чоловіче зимове пальто з хутряним коміром виглядає ну дуже несучасно. Особливо, якщо воно виготовлене з дешевого шкірзамінника.
Ба більше – додають віку (але не солідності) своєму власнику.
Тож восени та зимою 2020 року краще надай перевагу куртці-авіатору або двобортному пальто.
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Светр на блискавці
Зручні та затишні светри на блискавці, на жаль, у цьому році не в моді.
Звісно, не варто викидати теплі та комфортні речі, які в тебе вже є. Але якщо збираєшся на шопінг – краще зверни увагу на стильні пуловери без застібок.
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Підтяжки
У 2020 році підтяжки – це явний анахронізм, який варто залишити в минулому.
Вони не несуть жодної практичної функції – тож просто перевантажують твій лук зайвими деталями.
Більш вдалою покупкою буде якісний шкіряний ремень.
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Нагадаємо, раніше ми публікували ідеї для чоловічої фотосесії.
Фото: Unsplash