Пожирачі часу: ТОП-5 звичок, які крадуть у нас найцінніший ресурс

Кожен, напевно, стикався з такою проблемою, як брак часу.

І замість того, щоб нарікати на всесвіт за всього лише 24 години в добі або відчайдушно мріяти про машину, яка перенесе тебе у минуле, можна вдатися до більш раціональних способів боротьби.

На приклад, вивчити кілька технік тайм-менеджменту і визначити, чи є серед твоїх щоденних звичок злісні пожирачі цінного ресурсу.

Саме з останнім допоможе сьогодні Ранок у Великому Місті.

Ми не будемо вмикати режим “ханжі” й розповідати про те, як згубно соцмережі впливають на нашу продуктивність.

Серфінг у Інтернеті може бути дуже навіть корисним. Коли, на приклад, потрібно вбити час у довжелезній черзі або ж просто врятуватися від нудьги.

Повідомлення від друзів, свіжі новини від численних медіа, смішні історії від твоїх улюблених блогерів — це все, звісно, добре. Але не тоді, коли потрібно зосередитись на роботі.

Тому, сідаючи за виконання важливих завдань, візьми за звичку відключати сповіщення на телефоні, або краще взагалі ховай гаджет подалі.

Якщо трапиться щось надважливе, воно тебе і офлайн знайде.

Концепція “ідеально або ніяк” чи так званий префекціонізм теж є безжалісним злодієм нашого часу.

Замість того, щоб виконати роботу ефективно, людина витрачає величезну кількість ресурсів на удосконалення якоїсь одної складової.

Таким чином, і часу забракне, і стрес та емоційне вигорання не забаряться.

Тепер до іншої крайності, яка теж не дозволяє нам встигати все.

Мова йде про неорганізованість.

Якщо людина не вміє розставляти пріоритети і розписувати план на день, її робота просто перетвориться у суцільний хаос.

А після прибирання на столі, комп’ютері та робочому графіку з поділом своїх завдань на першочергові та другорядні, з’явиться можливість навіть виділити годинку-іншу і для менш важливих справ.

Самостійність та незалежність — прекрасна ідея. Але не завжди все так однозначно.

Натомість уміння делегувати або об’єднувати свої зусилля із командою допоможе не лише зекономити час, а й поглянути на свою роботу з нової переспективи.

Не варто зупиняти свою роботу кожних 10 хвилин, щоб відповісти на телефонний дзвінок, перемовитись із колегою чи випити ще одну чашку кави.

Постійно відволікаючись, людина не може зосередитися на виконанні завдання.

Тим самим їй доводиться щоразу знову включатися у процес роботи, витрачаючи на цей дорогоцінний час.

Він передбачає коротку перерву тривалістю від 3 до 5 хвилин після кожного інтервалу роботи тривалістю у 25 хвилин.

Після 4 таких заходів можна зробити довшу перерву, яка триватиме вже 15-30 хвилин.

