Релакс на городі. Павло Зібров показав, як господарює, і похизувався врожаєм

Український співак Павло зібрав показав прихильникам, чим займається у перервах між концертами.

У своєму інстаграмі артист опублікував відео з моментами свого відпочинку.

Зібров зізнався, що любить господарювати, і продемонстрував багатий урожай.

За словами знаменитості, миті такого дачного релаксу зафіксувала його донька Діана.

Фото: pavlo_zibrov

