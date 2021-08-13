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ICTV Ранок 13.08.2021 18:00
13.08.2021 18:00
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Релакс на городі. Павло Зібров показав, як господарює, і похизувався врожаєм

Релакс на городі. Павло Зібров показав, як господарює, і похизувався врожаєм

Український співак Павло зібрав показав прихильникам, чим займається у перервах між концертами.

У своєму інстаграмі артист опублікував відео з моментами свого відпочинку.

Зібров зізнався, що любить господарювати, і продемонстрував багатий урожай.

За словами знаменитості, миті такого дачного релаксу зафіксувала його донька Діана.

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Нагадаємо, раніше ми писали про секрети краси Емілі Ратаковскі.

Фото: pavlo_zibrov

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Павло Зібров, шоу-біз
13.08.2021 18:00



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