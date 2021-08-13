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ICTV Ранок 13.08.2021 12:53
13.08.2021 12:53
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І на пляж, і на весілля. Модні комбінезони 2021

І на пляж, і на весілля. Модні комбінезони 2021

Комбінезони 2021 – які моделі у тренді цього сезону.

Наприкінці XIX століття навряд чи хтось міг уявити, що спецодяг для робітників зі з’єднаним верхом і низом колись стане одним із головних модних трендів.

Сьогодні це один із найулюбленіших предметів у гардеробі модниць.

Його обожнюють за комфорт і завершеність образу. Немає потреби замислюватись над комбінуванням одягу: достатньо доповнити комбінезон парою стильних туфель і сумкою – і трендовий аутфіт готовий.

Залежно від фасону, комбінезон доречно виглядає і на пляжі, і на званому вечорі.

На які саме комбінезони звернути увагу влітку 2021? Ранок у Великому Місті зібрав головні моделі та тренди.

Модні комбінезони на літо 2021

Комбінезон-ромпер

Ромпер – комбінезон із шортами – ідеально підійде для спекотного літа. Він вдало виглядатиме і на пляжі, і на прогулянці містом.

Сміливо поєднуй фото з сонцезахисними окулярами та солом’яними капелюхами – виглядатиме це дуже стильно і по-літньому.

Щодо взуття, то найбільш органічно ромпер доповнять кежуал-моделі на танкетці або пласкій підошві.

А щоб створити витончений вечірній образ, обирай короткі комбінезони з мереживом або виконані з блискучих матеріалів.

Джинсовий комбінезон

Модні джинсові комбінезони завоювали любов жінок по-всьому світу.

І це не дивно, адже важко найти щось більш зручне, комфортне та універсальне.

Джинсові моделі підходять для будь-якого типу фігури.

Тож якщо шукаєш ідеальний комбінезон на кожен день – навіть не вагайся, обирай джинсовий.

Вечірній комбінезон

Шукаєш оригінальне вбрання на званий вечір? Це не обов’язково має бути сукня! Чудовою альтернативою може стати комбінезон.

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Відкрита спина, оголені плечі, глибокі кольори та витончений декор – є моделі комбінезонів, що здатні будь-яку жінку буквально перетворити на королеву.

Доповнюй їх взуттям на підборах і оригінальним клатчем.

Сьогодні часто навіть наречені замість весільної сукні обирають ошатний білий комбінезон.

І виглядає це анітрошечки не гірше, дивись сама!

Спортивний комбнезон

Повною протилежністю розкішним ошатним комбінезонам є лаконічні спортивні.

У них ти можеш комфортно займатися фітнесом чи йогою або вдягнути на прогулянку.

Виглядає це дуже невимушено, і одразу покаже усім, що ти – дівчина спортивна.

Комбінезон із широкими брюками

Довгі комбінезони з широкими брюками – це дуже, дуже артистократично.

Вони не менш вишукані, ніж максі-сукні, зате зовсім не обмежують рухів.

Повір, у такому непоміченою ти точно не залишишся!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сукні на літо 2021.

Фото: Unsplash

Аліна Литвиненко

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Теги: мода, модні тренди, модні тренди літа
13.08.2021 12:53



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