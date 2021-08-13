І на пляж, і на весілля. Модні комбінезони 2021

Комбінезони 2021 – які моделі у тренді цього сезону.
Наприкінці XIX століття навряд чи хтось міг уявити, що спецодяг для робітників зі з’єднаним верхом і низом колись стане одним із головних модних трендів.
Сьогодні це один із найулюбленіших предметів у гардеробі модниць.
Його обожнюють за комфорт і завершеність образу. Немає потреби замислюватись над комбінуванням одягу: достатньо доповнити комбінезон парою стильних туфель і сумкою – і трендовий аутфіт готовий.
Залежно від фасону, комбінезон доречно виглядає і на пляжі, і на званому вечорі.
На які саме комбінезони звернути увагу влітку 2021? Ранок у Великому Місті зібрав головні моделі та тренди.
Модні комбінезони на літо 2021
Комбінезон-ромпер
Ромпер – комбінезон із шортами – ідеально підійде для спекотного літа. Він вдало виглядатиме і на пляжі, і на прогулянці містом.
Сміливо поєднуй фото з сонцезахисними окулярами та солом’яними капелюхами – виглядатиме це дуже стильно і по-літньому.
Щодо взуття, то найбільш органічно ромпер доповнять кежуал-моделі на танкетці або пласкій підошві.
А щоб створити витончений вечірній образ, обирай короткі комбінезони з мереживом або виконані з блискучих матеріалів.
Джинсовий комбінезон
Модні джинсові комбінезони завоювали любов жінок по-всьому світу.
І це не дивно, адже важко найти щось більш зручне, комфортне та універсальне.
Джинсові моделі підходять для будь-якого типу фігури.
Тож якщо шукаєш ідеальний комбінезон на кожен день – навіть не вагайся, обирай джинсовий.
Вечірній комбінезон
Шукаєш оригінальне вбрання на званий вечір? Це не обов’язково має бути сукня! Чудовою альтернативою може стати комбінезон.Також по темі: Без них не обійтись. Модні шорти на літо 2021 Must-have на літо. Модні топи і футболки 2021 Модні сумки літа 2021: топ-5 найбільш стильних моделей
Відкрита спина, оголені плечі, глибокі кольори та витончений декор – є моделі комбінезонів, що здатні будь-яку жінку буквально перетворити на королеву.
Доповнюй їх взуттям на підборах і оригінальним клатчем.
Сьогодні часто навіть наречені замість весільної сукні обирають ошатний білий комбінезон.
І виглядає це анітрошечки не гірше, дивись сама!
Спортивний комбнезон
Повною протилежністю розкішним ошатним комбінезонам є лаконічні спортивні.
У них ти можеш комфортно займатися фітнесом чи йогою або вдягнути на прогулянку.
Виглядає це дуже невимушено, і одразу покаже усім, що ти – дівчина спортивна.
Комбінезон із широкими брюками
Довгі комбінезони з широкими брюками – це дуже, дуже артистократично.
Вони не менш вишукані, ніж максі-сукні, зате зовсім не обмежують рухів.
Повір, у такому непоміченою ти точно не залишишся!
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні сукні на літо 2021.
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