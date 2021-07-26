Без них не обійтись. Модні шорти на літо 2021

Модні шорти – один із головних предметів базового літнього гардеробу. На їх основі можна створити безліч стильних образів, які підкреслять красу фігури і не будуть сковувати рухів.
Які ж саме жіночі шорти в моді цього сезону? Головні тренди та фото ми зібрали в матеріалі.
Модні шорти на літо 2021
Велосипедки
Велосипедки несподівано увірвались до світу високої моди. Сьогодні такі шортики можна побачити не лише на велотреку, але й на модних подіумах і вулицях великих міст.
Цей сміливий тренд сподобається тим модницям, які не бояться першими вдягати гостромодні речі.
Із велосипедками можна створити несподівані й дуже оригінальні багатошарові образи.
Але будь обережна – такі шортики підкреслюють усі нюанси фігури, бажані і не дуже.
Шкіряні шорти
Ще один зухвалий літній тренд – шкіряні шорти.
Воні ідеально підійдуть молодим жінкам, які хочуть похизуватися фігурою та підкреслити свою екстравагантність.
Поєднуй шкіряні шорти з однотонними топами і вільними футболками без декору. Серед взуття краще зробити ставку на масивні кросівки або кеди.
Джинсові шорти
А от джинсові шорти – максимально універсальний варіант, який підійде кожній із нас.
Адже вони добре сідають на будь-яку фігуру і відмінно комбінуються з різними варіантами футболок і сорочок.
Тим більше, що влітку 2021 дизайнери пропонують чимало актуальних моделей з деніму.
Особливу увагу радимо звернути на шорти-бойфренди, подовжені моделі до коліна та варіанти з бахромою чи необробленим нижнім краєм.
Шорти-бермуди
Бермуди – це шорти вільного крою довжиною до коліна.
Свою назву вони отримали завдяки Бермудському архіпелагу, який в колись був британською колонією.
У ті часи такі шорти носили британські військовослужбовці.
А сьогодні їх просто обожнюють красуні з усього світу.
Бермуди – річ дуже універсальна. Їх можна вдягнути і на пляжну вечірку, і на напівформальні ділові переговори.
Шорти-спідниця
Не можеш визначитися, що обрати – шорти чи спідницю? Тоді цей тренд для тебе.
У моду повертається оригінальний предмет гардеробу, який поєднує в собі спокусливість міні-спідниці та зручність шортів.Також по темі: Must-have на літо: модні джинсові куртки 2021 Модні головні убори на літо 2021. Як захиститися від сонця стильно Модні сумки на літо 2021: топ-5 найбільш стильних моделей
Крутий аутфіт можна створити, поєднавши шорти-спідницю із майкою та яскравими аксесуарами: рюкзаком, сонцезахисними окулярами та бейсболкою.
Костюми з шортами
Поєднання жакета із шортами в тон – це справжній хіт літа 2021. І це дійсно саме те, що тобі потрібно, якщо хочеш виглядати неперевершено.
Поєднувати його ми рекомендуємо з однотонним кроп-топом та елегантним взуттям.
Сміливо вибирай костюм із шортами. Упевнені, він стане твоїм улюбленим.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні топи на літо 2021.
Фото: Pexels