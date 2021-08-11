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ICTV Ранок 11.08.2021 15:59
11.08.2021 15:59
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Від акне і жирного блиску: домашні маски для проблемної шкіри

Від акне і жирного блиску: домашні маски для проблемної шкіри

Дієві домашні маски для проблемної шкіри, які допоможуть від прищів, чорних цяток та жирного блиску.

Проблемна шкіра доставляє своїм власникам чимало неприємностей у вигляді розширених пор, акне та інших неприємних речей. Тому доглядати за нею треба особливо ретельно.

Ранок у Великому Місті розповість, як приготувати вдома ефективні натуральні маски для проблемної шкіри обличчя з простих компонентів.

Домашні маски для проблемної шкіри

Медова маска від акне

Така маска покращує кровообіг і допомагає швидко позбутися висипань.

Візьми одну чайну ложку меду і додай 4 краплі мигдальної олії.

Ретельно перемішай, нанеси на шкіру і залиш на 7 хвилин.

Після цього вмийся прохолодною водою.

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Маска від чорних точок

Найефективніша маска від чорних цяток – це поєднання активованого вугілля та желатину. Вона не лише ефективно витягає жир і бруд із пор, але й чинить реальний детокс-ефект.

Перед процедурою вмийся та розпар шкіру, щоб розкрити пори.

Розтовчи 2 таблетки вугілля, додай 1 чайну ложку желатину і стільки ж води. Ретельно перемішай і постав у мікрохвильову піч на 15 секунд.

Коли желатин розчиниться – нанеси на обличчя та потримай півгодини.

Знімати маску потрібно швидким і різким рухом.

Маска з картоплі від жирного блиску

картопля фото

Фото: Pixabay

Ця маска з картоплі чудово матує шкіру та надовго рятує від жирного блиску. Для більш помітного ефекту потрібно робити її регулярно – принаймні, двічі на тиждень.

Натри одну невелику картоплину і додай трохи кефіру, щоб вийшла консистенція тіста. Нанеси на попередньо очищену шкіру і залиш на 20 хвилин.

Після цього – змий теплою водою.

Маска для проблемної шкіри з чайним деревом

Ця маска чинить протизапальну і антибактеріальну дію, знімає запалення та сприяє регенерації клітин.

Щоб її приготувати, візьми дві чайних ложки білої або зеленої глини, додай 3 краплі ефірної олії чайного дерева і половину чайної ложки соку лимона.

Перемішай, нанеси на 15 хвилин, після цього – змий теплою водою.

Після маски нанеси на шкіру зволожувальний крем для проблемної шкіри.

Вітамінна маска для проблемної шкіри

яблуко фото

Фото: Pixabay

Жирна та проблемна шкіра теж потребує живлення. Втім, робити це варто обережно, щоб не спровокувати нові висипання.

Радимо спробувати вітамінну яблучну маску. Вона наситить шкіру корисними речовинами і водночас підсушить жирні ділянки.

Подрібни половинку яблука, додай 1 чайну ложку меду та одну столову – вівсяного борошна.

Нанеси на шкіру, потримай 15 хвилин, після чого нанеси свій звичайний крем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про домашні маски для жирної шкіри.

Головне фото: Pexels

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Теги: Здоров'я, поради, секрети краси
11.08.2021 15:59



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