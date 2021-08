Від акне і жирного блиску: домашні маски для проблемної шкіри

Дієві домашні маски для проблемної шкіри, які допоможуть від прищів, чорних цяток та жирного блиску.

Проблемна шкіра доставляє своїм власникам чимало неприємностей у вигляді розширених пор, акне та інших неприємних речей. Тому доглядати за нею треба особливо ретельно.

Ранок у Великому Місті розповість, як приготувати вдома ефективні натуральні маски для проблемної шкіри обличчя з простих компонентів.

Така маска покращує кровообіг і допомагає швидко позбутися висипань.

Візьми одну чайну ложку меду і додай 4 краплі мигдальної олії.

Ретельно перемішай, нанеси на шкіру і залиш на 7 хвилин.

Після цього вмийся прохолодною водою.

Найефективніша маска від чорних цяток – це поєднання активованого вугілля та желатину. Вона не лише ефективно витягає жир і бруд із пор, але й чинить реальний детокс-ефект.

Перед процедурою вмийся та розпар шкіру, щоб розкрити пори.

Розтовчи 2 таблетки вугілля, додай 1 чайну ложку желатину і стільки ж води. Ретельно перемішай і постав у мікрохвильову піч на 15 секунд.

Коли желатин розчиниться – нанеси на обличчя та потримай півгодини.

Знімати маску потрібно швидким і різким рухом.

Ця маска з картоплі чудово матує шкіру та надовго рятує від жирного блиску. Для більш помітного ефекту потрібно робити її регулярно – принаймні, двічі на тиждень.

Натри одну невелику картоплину і додай трохи кефіру, щоб вийшла консистенція тіста. Нанеси на попередньо очищену шкіру і залиш на 20 хвилин.

Після цього – змий теплою водою.

Ця маска чинить протизапальну і антибактеріальну дію, знімає запалення та сприяє регенерації клітин.

Щоб її приготувати, візьми дві чайних ложки білої або зеленої глини, додай 3 краплі ефірної олії чайного дерева і половину чайної ложки соку лимона.

Перемішай, нанеси на 15 хвилин, після цього – змий теплою водою.

Після маски нанеси на шкіру зволожувальний крем для проблемної шкіри.

Жирна та проблемна шкіра теж потребує живлення. Втім, робити це варто обережно, щоб не спровокувати нові висипання.

Радимо спробувати вітамінну яблучну маску. Вона наситить шкіру корисними речовинами і водночас підсушить жирні ділянки.

Подрібни половинку яблука, додай 1 чайну ложку меду та одну столову – вівсяного борошна.

Нанеси на шкіру, потримай 15 хвилин, після чого нанеси свій звичайний крем.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про домашні маски для жирної шкіри.

Головне фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.