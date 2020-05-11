Домашні маски для жирної шкіри, які справді працюють

Ефективні домашні маски для жирної шкіри, які зроблять її чистою та ніжною.

Жирна шкіра потребує особливої уваги, оскільки вона схильна до появи чорних цяток та запальних елементів.

Та й блиск на T-зоні теж мало кого радує. Втім, якщо ретельно доглядати за шкірою, цих проблем можна уникнути.

Ранок у Великому Місті розповість, як приготувати дієві натуральні маски для жирної шкіри обличчя з простих інгредієнтів.

Домашні маски для жирної шкіри

Маска від прищів

Позбутися акне допоможе маска на основі лимона та глини. Вона добре підсушує висипання, та й робити її просто.

Натри на терці пів огірка та змішай із соком половини лимона. Додай столову ложку косметичної глини і ретельно перемішай.

Протри обличчя тоніком, намаж маску і залиш на 15 хвилин до висихання. Після цього змий прохолодною водою і нанеси зволожувальний крем.

Маска для звуження пор

Збий білок одного яйця і додай кілька ложок лимонного соку.

Нанеси на обличчя половину суміші, а через 5 хвилин – покрий обличчя другою частиною маски.

Зачекай 15 хвилин і вмийся, після цього нанеси крем для зволоження.

Зауваж – коли робиш цю маску, зведи міміку до мінімуму, адже це може призвести до появи зморшок.

Дріжжова маска від жирного блиску

10 грамів живих дріжджів змішай із кефіром до однорідної консистенції.

Додай 1 ч.л. м’якоті апельсина, нанеси на шкіру і потримай 15 хвилин. Коли маска почне підсихати, змий її круговими масажними рухами.

Очищувальна маска для жирної шкіри

Розтовчи 10 таблеток активованого вугілля, додай столову ложку чистої теплої води, перемішай і нанеси на шкіру тонким шаром.

Таку маску потрібно тримати на обличчі протягом 15 хвилин, після цього змити й нанести свій звичайний догляд.

Така чорна маска чудово витягає з пор усі забруднення і запобігає появі запальних елементів.

Зволожувальна маска для жирної шкіри

Жирну шкіру потрібно не лише підсушувати, але й зволожувати. Від цього залежить її краса та молодість.

Із цією задачею чудово впорається маска з авокадо. Вона і зволожує, і пори звужує, і запалення знімає.

Візьми столову ложку м’якоті стиглого авокадо, змішай із білком одного яйця та чайною ложкою лимонного соку.

Нанеси на обличчя, зачекай 15 хвилин і змий водою.

Маска для жирної шкіри – відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали про ефективні домашні маски для сухої шкіри.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.