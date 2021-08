Успенський піст 2021: коли почнеться, що дозволено та заборонено

Успенський піст – найкоротший з усіх християнських постів. Він починається 14 серпня і триває всього два тижні – до 27 серпня.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе всю необхідну інформацію про Успенський піст – читай нижче.

У понеділок, середу та п’ятницю дозволено їсти їжу лише в сирому вигляді.

У вівторок і четвер можна їсти варену їжу, але без олії.

У суботу та неділю можна вживати олію та пити вино.

На час Успенського посту варто відмовитися від м’яса, алкоголю, фаст-фуду, риби та кисломолочних продуктів.

Також по темі: Солодкі ліки: цілющі властивості меду і протипоказання Як відрізнити натуральний мед від фальсифікату? Поради від експерта і бджоляра Корисні властивості яблук: що потрібно знати

Тому, якщо ти плануєш дотримуватися багатоденного посту, пам’ятай про наші поради та бережи себе.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про Медовий спас 2021.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.