Як правильно підібрати купальник за типом фігури: секрети вдалої покупки

За тиждень відпустка, а ти досі не знаєш, який купальник краще придбати, аби підкреслити форми чи приховати недоліки? Не біда! Можна легко підібрати собі купальниий комплект, знаючи плюси та мінуси кожного типу фігури.

Як визначити свій тип фігури? Дуже просто. Адже їх усього чотири:

Плечі і стегна однієї ширини, тонка талія, гармонічні пропорції.

Підходять – з’єднані купальники, горизонтальні полоски, рюши, сліпи, бікіні.

Уникай великих візерунків та малюнків в області талії – вони можуть порушити рівновагу між стегнами та грудьми. Низ для такого типу фігури підійде будь-який, а от великий бюст не варто поєднувати з бандо (суцільний топ “стрічкою” без бретелей)

Плечі менше стегон. У “груш” часто досить стрункий верх, повненькі ноги, тонка талія.

Підходять – сліпи, класичні плавки темних кольорів, широко розташовані бретельки на верхній частині купальника та декор, рюши.

Краще не перенавантажувати низ малюнками і яскравими кольорами. Також не слід обирати купальники з високою талією та купальники зі спідничкою на стегнах.

А от верх, навпаки, бажано обрати яскравий з крупними прикрасами чи стразами.

Плечі ширше стегон.

Підходять – ліф халтер, з’єднані купальники з V-образним вирізом.

Для того, щоб відволікти увагу від широких плечей, слід підібрати верх з вертикальним узором. Це візуально зменшить плечі.Чудовим рішенням стануть плавки з крупним принтом та яскравими декоративними елементами. Не варто обирати купальники з рюшами.

Ширина плечей та стегон приблизно рівна, але талії немає чи вона не виражена.

Підходить – роздільний купальник, з’єднаний на животі смужкою тканини. Він візуально створює видимість талії. Також купальники з декором в районі грудей та стегон.

Правильно підібраний по фігурі купальник приховає не дуже вирадену талію в цього типу фігури.

