Подорож до Хорватії: як підготуватися і на чому можна заощадити

Як підготуватися до подорожі в Хорватію.

Аби відпочити закордоном і не збідніти – слід подумати про подорож завчасно.

Ранок у Великому Місті склав для вас алгоритм підготовки.

Спочатку квитки. Про них краще думати завчасно, адже, як правило, чим раніше – тим вигідніше!

Звісно, можна чекати на так звані «гарячі тури», але можна так їх і не дочекатися.

Сьогодні існують сайти, у яких можна ввести точку відправлення та пункт призначення.

І системи, зазвичай, підбирають існуючі варіанти перевізників.

Ціни, пересадки, час в дорозі, практично усе зрозуміло .

Лайфхак: частіше квитки з пересадками можуть коштувати дешевше.

Якщо пересадка між рейсами не довга – це класний варіант, аби зайве не витрачатися.

Або можна подивитися квитки в сусідні держави.

Українцям в’їзд до Хорватії дозволений.

Є кілька документів на вибір, які необхідно мати.

Негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до моменту перетину кордону, швидкий тест на антиген або сертифікат 2 щеплень вакциною, яка використовується в країнах ЄС.

А ще потрібно заповнити 2 анкети.

Першу – до поїздки, зареєструватися на сайті МВС Хорватії.

А вже під час польоту на борту літака вам дадуть ще одну, в яку потрібно вписати дані готелю, мету подорожі тощо.

Такі підтвердження можуть підшвидшити перетин кордону.

Аби зекономити, варто подумати про ручну поклажу, простіше кажучи, рюкзак або невелику сумку, яку беруть із собою прямо у літак.

Плюсів у неї багато: реєструвати окремо не потрібно, багаж не загубиться та й платити за нього не потрібно.

Проте серед мінусів – розмір і обмеження, такі як заборона перевозити гострі предмети, напої та їжу, рідину більше 100 мл.

Важливо знати, що у кожного авіаперевізника ручна поклажа відрізняється своєю вагою та розміром.

Це може бути і 40x20x25 см, і стандартні 55х40х20.

Більше про підготовку дивіться у відео.

