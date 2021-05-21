Дивовижна краса поруч. ТОП-3 місця для подорожі Україною

Найкрасивіші місця України, які обов’язково варто побачити.

Натовпи, дедлайни, часи-пік, затори – усе це ритм великого міста.

Це прекрасно, але інколи хочеться змінити картинку перед очима та влаштувати невеличку подорож. Просто нашою країною.

Про найкрасивіші місця України розповімо просто зараз.

Шацькі озера

Площа: 70 км²

Розташування: біля селище Шацьк

Рушаємо на Захід України. У Волинську область. До 30 прозорих Шацьких озер. З яких найбільше – Світязь.

До речі, ще й найглибше озеро України.Та що там казати про озера, воно навіть глибше за Азовське море. А під час сильного вітру можуть підійматися хвилі до півтора метри.

Уздовж майже всієї берегової лінії озера ростуть ліси. Ні, тут не обов’язково треба ночувати у власних наметах, якщо це вас турбує.

Майже по всій береговій лінії, яка, на хвилинку, понад 30 км можна знайти кімнати у готелях та кімнатки у садибах. Свіже повітря, захід сонця над водою, пікніки…романтика.

Кінбурнська коса

Площа: 215,6 км²

Розташування: півострів між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Ягорлицькою затокою Чорного моря

Кінбурнська коса. Місце, де зустрічаються лиман із Чорним морем. Це півострів, з дикою природою, піщаними пляжами, рідкісними птахами і, навіть, тваринами з Червоної книги.

Доїхати до коси можна з Миколаєва або Очакова лише катером, або – суходолом від Херсона до Геройська, далі вже скористатися позашляховиком.

Кінбурнської коси усього 8,5 км. А назва така дивна, оскільки має тюркське походження. У перекладі «Кил-Бурун» – мис, тонкий як волосина. Зізнайся, ви вже уявили тут фото для нової аватарки?

Острів Джарилгач (найбільший незаселений острів в Україні)

Площа: 62 км²

Розташування: Скадовський район, Херсонська область

Відпочинок просто неба, у кемпінгу з наметами, серед первозданної природи – усе це здійснюється на найбільшому безлюдному острові України – Джарилгач, що на Каркінітській затоці, за 9 кілометрів від Скадовська.

Не шукайте і не сподівайтеся на готелі, адже будівництво тут заборонено.

Усе просто – на острові знаходиться Джарилгацький національний природний парк. Тому відпочивальники поділяються на два табори – ті, хто не бояться дикої природи і ночують у наметовому містечку, та ті – хто приїздять з екскурсією лише на день.

Втім, це не має значення, важливо лиш те, що побачити це наживо та влаштувати незабутній пікнік на берегу чорного моря точно варто.

Надихнутися, відчути на собі тревел НОН-СТОП, зарядитися енергією та відпочити. Усе це можна зробити і без закордонного паспорту. Просто тут. В Україні.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, куди поїхати в Україні на вихідних.

Фото: Pixabay

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