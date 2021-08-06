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Глибина 1250 метрів. Пономарьов показав, як пірнає в море

Глибина 1250 метрів. Пономарьов показав, як пірнає в море

Олександр Пономарьов поділився з прихильниками відео з відпочинку.

У своєму інстаграм-блозі артист показав, як пірнає у море.

За словами співака, місце, яке він обрав для стрибка, має глибину 1250 метрів.

Також по темі: Не чоловік, а золото. Пономарьов поділився рецептом бограча Прихильниці в захваті. Пономарьов приміряв поліцейську форму Що може пробудити звіра у Пономарьові? | 33 за 3

Більше про цю та інші зіркові новини дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.

Фото: ponomaryovoleksandr

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Теги: інстаграм зірок, зірки, Олександр Пономарьов, шоу-біз
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