Глибина 1250 метрів. Пономарьов показав, як пірнає в море

Олександр Пономарьов поділився з прихильниками відео з відпочинку.
У своєму інстаграм-блозі артист показав, як пірнає у море.
За словами співака, місце, яке він обрав для стрибка, має глибину 1250 метрів.
Також по темі:
Не чоловік, а золото. Пономарьов поділився рецептом бограча
Прихильниці в захваті. Пономарьов приміряв поліцейську форму
Що може пробудити звіра у Пономарьові? | 33 за 3
Більше про цю та інші зіркові новини дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.
Нагадаємо, раніше ми писали про топ ролей Дженніфер Еністон.
Фото: ponomaryovoleksandr
If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.
06.08.2021 19:15
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkxIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iSUNUVl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImljdHYudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIudmVydGFtZWRpYS5jb20vb3V0c3RyZWFtLXVuaXQvMi4xMS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC5taW4uanMiPjwvc2NyaXB0Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19pY3R2X2NvbnRlbnRfYmFubmVyIC0tPg0KPGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnIHN0eWxlPSdoZWlnaHQ6NDAwcHg7IHdpZHRoOjU4MHB4Oyc+DQo8c2NyaXB0Pg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2Mjc4MTkxLTAnKTsgIH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=