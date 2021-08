Глибина 1250 метрів. Пономарьов показав, як пірнає в море

Олександр Пономарьов поділився з прихильниками відео з відпочинку.

У своєму інстаграм-блозі артист показав, як пірнає у море.

За словами співака, місце, яке він обрав для стрибка, має глибину 1250 метрів.

Більше про цю та інші зіркові новини дивіться в сюжеті Тетяни Бродської.

Фото: ponomaryovoleksandr

