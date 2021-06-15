Не чоловік, а золото. Пономарьов поділився рецептом бограча

Олександр Пономарьов поділився з прихильниками рецептом бограча.
Кулінарне відео спочатку з’явилося у тіктоці народного артиста.
На прохання фанатів співак розмістив рецепт приготування страви ще й в інстаграмі.
Подивилися “апетитне” відео майже 17 тисяч разів.
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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як Леся Нікітюк закликала дівчат любити себе.
Фото: ponomaryovoleksandr
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15.06.2021 20:30
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