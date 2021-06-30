Найкраще Бережок пародіює Зеленського? Ексклюзивне інтерв’ю з актором Дизель Шоу | 33 за 3

“Десь 7,5”, — так гуморист і актор Дизель Шоу Олександр Бережок оцінив свою акторську гру по шкалі від 0 до 5.
Про це шоумен сказав у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання Олександри Кучеренко про те, кого з політиків пародіює найкраще, Бережок голосом президента Зеленського відповів:
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Навіть не знаю…
Комік зізнався — востаннє з колегами по сцені сварились саме через політику.
На його думку, далеко не кожен гуморист може стати президентом:
У цього артиста має бути настільки сильна харизма, щоб він зумів переконати населення, — прокоментував актор.
Про те, яку роль Бережок мріє зіграти, і скільки грошей його сім’я витрачає на місяць, – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Дмитро Шуров.
Фото: aakucherenko, berezhoks