Найкраще Бережок пародіює Зеленського? Ексклюзивне інтерв’ю з актором Дизель Шоу | 33 за 3

“Десь 7,5”, — так гуморист і актор Дизель Шоу Олександр Бережок оцінив свою акторську гру по шкалі від 0 до 5.

Про це шоумен сказав у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко про те, кого з політиків пародіює найкраще, Бережок голосом президента Зеленського відповів:

Комік зізнався — востаннє з колегами по сцені сварились саме через політику.

На його думку, далеко не кожен гуморист може стати президентом:

Про те, яку роль Бережок мріє зіграти, і скільки грошей його сім’я витрачає на місяць, – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

