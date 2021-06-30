Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV Ранок 30.06.2021 10:22
30.06.2021 10:22
Поділитися

Найкраще Бережок пародіює Зеленського? Ексклюзивне інтерв’ю з актором Дизель Шоу | 33 за 3


“Десь 7,5”, — так гуморист і актор Дизель Шоу Олександр Бережок оцінив свою акторську гру по шкалі від 0 до 5.

Про це шоумен сказав у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання Олександри Кучеренко про те, кого з політиків пародіює найкраще, Бережок голосом президента Зеленського відповів:

Навіть не знаю…

Також по темі: Дмитро Танкович розповів, чим відрізняється менталітет українців і білорусів: інтерв'ю | 33 за 3 Мішель Андраде розповіла, чому б не заспівала дуетом з Олегом Винником: інтерв'ю | 33 за 3 Степан Казанін розповів, чи очікує Квартал 95 на повернення Зеленського: інтерв'ю | 33 ЗА 3

Комік зізнався — востаннє з колегами по сцені сварились саме через політику.

На його думку, далеко не кожен гуморист може стати президентом:

У цього артиста має бути настільки сильна харизма, щоб він зумів переконати населення, — прокоментував актор.

Про те, яку роль Бережок мріє зіграти, і скільки грошей його сім’я витрачає на місяць, – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рамках рубрики 33 за 3 інтерв’ю дав Дмитро Шуров.

Фото: aakucherenko, berezhoks

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Теги: 33 за 3, дизель шоу, Олександра Кучеренко
30.06.2021 10:22



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send