Пристрасті по Чаусу. Чому СБУ і НАБУ не поділили одіозного суддю

Що буде з екс-суддею Чаусом.

Скандально відомим суддя Микола Чаус став через неправомірні вироки учасникам Революції Гідності та автомайдану.

Пізніше вів справу Геннадія Корбана.

Щоправда, тоді люструвати суддю не вдалось.

Лише у 2016 році співробітники НАБУ знайшли закопані у трилітрові банки гроші на суддівському городі.

Чауса звинуватили в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.

Тільки тоді Верховна Рада дала дозвіл на його арешт. Та скандальний суддя зник.

Згодом з’ясувалось, що не чистий на руку слуга Феміди переховувався у Молдові і домагався політичного притулку.

У квітні цього року, екс-суддю викрали і вивезли у багажнику автомобіля з дипломатичними номерами на територію України.

За даними журналістів-розслідувачів, у зникненні Чауса підозрюють щонайменше двох працівників Головного управління розвідки Міноборони України.

За словами експерта, незвичне фото Чауса у вінницькій глибинці – чиясь спроба пожартувати над одіозним суддеею і додати такого інформаційного антуражу додатково, суто побутового, резонансного.

30 липня з’явилась інформація, що мешканець села Мазурівка на Вінниччині нібито сказав поліції, що у селі перебуває Микола Чаус.

Після цього екс-суддю затримала поліція, та не встигли поліцейські передати підозрюваного у корупції працівникам НАБУ, як Чауса начебто «перехопили» співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку.

Згодом у Службі безпеки пояснили, що діяли в межах закону, так як розслідують викрадення екс-судді та незаконне переправлення його через державний кордон.

Водночас Антикорупційне бюро продовжує наполягати на передачі Чауса їхньому відомству та навіть оприлюднило відео, на якому намагались зупинити автомобіль СБУ з розшукуваним екс-суддею.

Згідно з офіційними даними Служби безпеки України, нині Микола Чаус не затриманий, а перебуває від опікою органів у місці , яке не розголошується з метою захисту життя і здоров’я.

Що ж буде з Чаусом далі?

Подробиці у відео.

