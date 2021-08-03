Пристрасті по Чаусу. Чому СБУ і НАБУ не поділили одіозного суддю

Що буде з екс-суддею Чаусом.

Скандально відомим суддя Микола Чаус став через неправомірні вироки учасникам Революції Гідності та автомайдану.

Пізніше вів справу Геннадія Корбана.

Щоправда, тоді люструвати суддю не вдалось.

Лише у 2016 році співробітники НАБУ знайшли закопані у трилітрові банки гроші на суддівському городі.

Чауса звинуватили в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.

Тільки тоді Верховна Рада дала дозвіл на його арешт. Та скандальний суддя зник.

Де переховувався Чаус

Згодом з’ясувалось, що не чистий на руку слуга Феміди переховувався у Молдові і домагався політичного притулку.

У квітні цього року, екс-суддю викрали і вивезли у багажнику автомобіля з дипломатичними номерами на територію України.

За даними журналістів-розслідувачів, у зникненні Чауса підозрюють щонайменше двох працівників Головного управління розвідки Міноборони України.

Зрозуміло, що його десь тримали. Що до цього були причетні або нинішні або колишні працівники спецслужб. Ми точно не знаємо, хто саме, але треба його ввести в правовий простір. Зробили це також специфічно як і забрали з Молдови, – каже політолог Володимир Фесенко.

За словами експерта, незвичне фото Чауса у вінницькій глибинці – чиясь спроба пожартувати над одіозним суддеею і додати такого інформаційного антуражу додатково, суто побутового, резонансного.

Чому через Чауса чубляться українські правоохоронні органи

30 липня з’явилась інформація, що мешканець села Мазурівка на Вінниччині нібито сказав поліції, що у селі перебуває Микола Чаус.

Після цього екс-суддю затримала поліція, та не встигли поліцейські передати підозрюваного у корупції працівникам НАБУ, як Чауса начебто «перехопили» співробітники СБУ і вивезли в невідомому напрямку.

Згодом у Службі безпеки пояснили, що діяли в межах закону, так як розслідують викрадення екс-судді та незаконне переправлення його через державний кордон.

Водночас Антикорупційне бюро продовжує наполягати на передачі Чауса їхньому відомству та навіть оприлюднило відео, на якому намагались зупинити автомобіль СБУ з розшукуваним екс-суддею.

Це людина, яка оголошена у міждержавний розшук по лінії Інтерполу, його оголосила Україна за ордером НАБУ і тому Чаус підслідний і це компетенція Національного антикорупційного бюро, – акцентує політолог Тарас Березовець.

Згідно з офіційними даними Служби безпеки України, нині Микола Чаус не затриманий, а перебуває від опікою органів у місці , яке не розголошується з метою захисту життя і здоров’я.

Що ж буде з Чаусом далі?

Подробиці у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що шпигуни Путіна робили в Італії.

Фото: Мусієнко Владислав / УНІАН

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