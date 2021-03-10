Як зупинити свавілля суддів?

Чому в Україні пікетують з’їзд суддів.

«НІ — суддівській нечесті». З такими гаслами та плакатами напередодні активісти пікетували 18 з’їзд суддів України.

Майже 300 делегатів, суддів з усієї країни з’їхалися, аби обрати чотирьох суддів Вищої ради правосуддя та закрити вакантне місце в Конституційному Суді України.

Серед кандидатів, до слова, і так звані «судді Майдану», які виносили вироки учасникам Революції Гідності, і судді із сумнівними статками, і відомі своїми сумнівними рішеннями, і навіть підозрювані у злочинах.

Що таке Вища рада правосуддя?

Це основний орган, в руках якого зосереджена вся влада в судовій системі. І саме Вища рада правосуддя вирішує чи звільняти суддів, які ухвалюють свавільні рішення, переслідують активістів, покривають корупціонерів, негідників, — каже експертка Центру протидії корупції Галина Чижик.

Тобто, грубо кажучи, – це суд над суддями.

За словами активістів та організаторів акції протесту, саме недосконала процедура призначення членів цього органу і призвела до конституційної кризи, зробила можливими винесення неправомірних вироків та політичні ув’язнення в Україні.

Чому з’їзд суддів таки розпочався?

Незважаючи на перестороги антикорупційних активістів, заклик послів країн «Групи семи» і заяви голови Венеційської комісії Джанні Букіккіо відкласти голосування до прийняття законопроектів, які б змінили процедуру, з’їзд суддів таки розпочався.

А голова Верховного Суду Валентина Данішевська, яка відкривала захід, навіть закликала суддів обрати «гідних представників» до органів судового управління.

Я сподіваюсь, що всі ви сьогодні налаштовані на те, щоб обрати найбільш достойних. І я закликаю вас до цього. Ми запропонуємо в наші органи саме таких людей, які мають бездоганну репутацію.

Чиї кандидатури є сумнівними?

Як парламент може змінити Вищу раду правосуддя?

Дивіться у відео.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як побороти корупцію в Україні.

Фото: Unsplash

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