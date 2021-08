Кольори піску, зелені та заходу сонця: головні відтінки літа 2021

5 найбільш трендових відтінків літа 2021 року.

Нрешті настало довгоочікуване літо, коли щодня можна хизуватися своїми фешн-образами, не хвилюючись про погоду.

Проте кожна модниця знає — без розуміння основних трендів у палітрі кольорів, стильні аутфіти будуть не завершеними.

Ранок у Великому Місті зібрав для тебе перелік модних відтінків, з якими ти виглядатимеш мега стильно цього літа.

Читай, розглядай фото і обирай, що тобі до смаку!

Жодне літо не обходиться без базових світлих тонів.

Вони є не лише чудовим доповненням будь-якого образу, а й прекрасним порятунком від спекотної погоди.

Альтернативою нейтральному білому кольору цього сезону стане теплий молочний відтінок.

Його ще називають вершковим кремом, і він користувався неабиякою популярністю у модниць цієї весни.

Ніжний, заспокійливий, майже медативний відтінок зеленого стає трендом цього літа.

Він є відмінним атрибутом теплої пори, адже асоціюється із рослинами, які вже повною мірою відродились від зимового сну.

Ми певні, якби цей колір можна було відчути на запах, він мав би аромат свіжоскошеної трави…

А, якщо без лірики, то багато популярних інфлюенсерів тепло прийняли його у свій гардероб.

Незважаючи на зовсім “не поетичну” назву “Rust”, що у перекладі з англійської означає “іржа”, цей помаранчево-коричневий відтінок виглядає просто розкішно!

Якщо навесні 2021 мега популярним був яскравий та життєрадісний жовтий, то зараз його замінив більш пастельний відтінок.

Сукенка чи спідничка такого кольору не лише чудово впишеться у твій літній гардероб, а ще й щодня нагадуватиме про піщаний пляж, який вже зачекався на тебе…

Якщо кольором 2020 року за версією Інституту кольору Pantone офіційно був названий класичний синій, то цього сезону на зміну йому прийшла більш глибока інтерпретація.

Речі глибокого синього відтінку можуть бути як головними у твоєму аутфіті, так і виступати в ролі аксесуарів (хустки, сумки, ремені й навіть прикраси).

Нагадаємо, раніше ми розповідали про головні антитренди літа 2021.

Фото: Unsplash

