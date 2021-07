Модні головні убори на літо 2021. Як захиститися від сонця стильно

Головні убори – важлива складова літнього гардеробу. Адже вони не лише можуть вдало доповнити лук, але й захищають від пекучого сонця.

Які ж саме головні убори у тренді цього літа? Про ключові модні тенденції розповімо в матеріалі.

Солом’яний капелюх – те, без чого точно не обійтися. Адже це головний хіт літа 2021. А ще – ну дуже універсальна річ, яка стане у нагоді і на пляжі, і в місті.

Фасони дуже різноманітні, тож навіть найпримхливіші модниці матимуть із чого вибрати.

Але наші фаворити – ковбойський капелюх із соломи, а також моделі з необробленими краями та ланцюжком.

Козирок – стильний варіант, якщо не надто любиш шляпи.

Він захищає обличчя від сонячних променів, виглядає невимушено та добре поєднується з більшою частиною літнього гардеробу.

Щоправда, є нюанс: у сильну спеку вдягати козирок ми не радимо, адже він захищає не всю голову.

Тож у такі дні краще все ж таки надати перевагу шляпі або панамі, а козирок залишити для помірно теплої погоди.

Тоненька шовкова хустинка – це неймовірно жіночний та ефектний аксесуар, який підкорив серця багатьох модниць у цьому сезоні.

Вона здатна зробити образ неймовірно загадковим, тож усі навколо будуть гадати – хто ця елегантна леді?

Вдягати хустку можна і на прогулянку, і до вечірньої сукні, і на пляж.

Востаннє цей головний убір був у тренді ще в 90-х, і ось він знову підіймається на модний Олімп.

Для літа ідеально підійдуть панами з натуральних тканин – льону та бавовни.

Окремої уваги заслуговують оригінальні джинсові та солом’яні моделі.

Тож якщо ти ще ніколи не носила панаму – саме час спробувати.

Бейсболки впевнено підкорюють як модні подіуми, так і міські вулиці.

Найбільш популярні сьогодні реперські варіанти з логотипами музичних груп і спортивних команд.

Тож якщо хустки і витончені шляпки – зовсім не твій формат, зверни увагу на стильні та яскраві бейсболки у стилі спорт-шик.

Фото: Pexels

