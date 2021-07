Модні спідниці 2021: найефектніші моделі на літо

Спідниці на літо 2021 – головні моделі та тренди.

Влітку так хочеться бути легкою та яскравою! Адже сама природа до цього спонукає. А найкраща основа для стильних і романтичних літніх образів – це вдало підібрана спідниці.

У цьому сезоні дизайнери не обмежують нас у довжині – це може бути і міні, і міді, і максі.

А от які саме моделі спідниць у тренді влітку 2021 – розкажемо в матеріалі.

Спідниця з бахромою – безумовний хіт цього літа. Це чудовий спосіб привернути увагу і зробити акцент на ніжках.

Не варто вдягати таку річ в офіс – це може виглядати дещо зухвало. А от на вечірці чи прогулянці вона виглядатиме чудово.

Ти можеш вибрати як власне готову спідницю. Так і просто пояс із бахромою, який можна вдягати поверх іншої спіднички чи шортів.

Ще один тренд для сміливих красунь, яким набридли шаблони. Асиметричні спільниці внесуть до твого луку елемент новизни і самобутності.

Найчастіше цей ефект досягається поєднанням різних тканин і кольорів, розрізами, запахом та грою з довжиною.

Здається, саме час позбутися умовностей і приміряти таку спідницю.

Не збираються залишати модний Олімп і спідниці плісе. Такий фасон виглядає надзвичайно ефектно і чудово поєднується практично з будь-яким верхом.

Підходить як для тендітних дівчат, так і для жінок із пишними формами.

Цього сезону актуальними будуть спідниці-плісе як довжини міді, що вже стала для нас звичною, так і міні та максі-моделі.

Фатинові спідниці-пачки тріумфально повертаються в моду. Тож якщо в тебе є така у шафі – можеш сміливо діставати.

Ці невагомі романтичні спіднички чудово підійдуть для вечірки чи літної прогулянки.

Але підходять вони здебільшого для юних дівчат, адже виглядають дещо наївно та інфантильно.

А от красуням за 40 краще надати перевагу іншим трендовим моделям.

Один модних із фаворитів літа 2021 – спідниця з гудзиками. Вони можуть як справді застібатися, так і виконувати чисто декоративну роль.

Така модель виглядає цікаво та по-молодіжному. Водночас вона максимально універсальна – носити її можна будь-яким верхом і взуттям.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні футболки на літо 2021.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.