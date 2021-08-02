Сезон слив. Чому варто частіше їсти ці фрукти

Навряд чи ти здогадуєшся, скільки корисних властивостей мають сливи. Ранок у Великому Місті готовий тобі розкрити деякі таємниці щодо цього соковитого плоду. Цікаво? Тоді читай нижче у матеріалі.

Корисні властивості слив

Зараз на ринках і в магазинах активно продають сливи, а це означає, що тобі варто скористатися нагодою і придбати хоча б 300 грам. І ось чому:

Сливи зміцнюють серце та кістки;

Покращують травлення;

Знижують рівень холестерину у крові;

Покращують шкіру. Діють як омолоджувальний засіб;

Сприяють засвоєнню заліза;

Очищають організм від надлишку води та солі;

Зміцнюють печінку;

Покращують кровообіг та зір;

Підвищують апетит;

Нормалізують нервову систему;

Допомагають під час гіпертонії та атеросклерозі;

А також сливи містять у собі вітаміни Е та А, які корисні для шкіри, волосся та нігтів. Окрім того, мають калій, натрій, магній, фосфор, кальцій, цинк, залізо, йод, марганець і мідь.

Скільки можна з’їдати на день слив?

Бажано не зловживати сливами. З’їдай на день приблизно 4-6 штук. Цього буде достатньо, щоб наситити організм корисними речовини. І важливо їсти їх у сезон.

Не рекомендується вживати сливи: людям із цукровим діабетом, з підвищеною кислотністю в шлунку, при гастриті, схильності до діареї, ревматизмі, жінкам у період грудного вигодовування і тим, хто планує схуднути.

Тепер ти знаєш усе про корисні властивості слив. Користуйся порадами та їж більше овочів і фруктів, щоб бути здоровим!

Нагадаємо, раніше ми розповідали про корисні властивості яблук.

Фото: Pixabay

Алла Гичка

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