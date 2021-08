Сезон слив. Чому варто частіше їсти ці фрукти

Навряд чи ти здогадуєшся, скільки корисних властивостей мають сливи. Ранок у Великому Місті готовий тобі розкрити деякі таємниці щодо цього соковитого плоду. Цікаво? Тоді читай нижче у матеріалі.

Зараз на ринках і в магазинах активно продають сливи, а це означає, що тобі варто скористатися нагодою і придбати хоча б 300 грам. І ось чому:

Бажано не зловживати сливами. З’їдай на день приблизно 4-6 штук. Цього буде достатньо, щоб наситити організм корисними речовини. І важливо їсти їх у сезон.

Тепер ти знаєш усе про корисні властивості слив. Користуйся порадами та їж більше овочів і фруктів, щоб бути здоровим!

Фото: Pixabay

