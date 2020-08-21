Корисні властивості яблук: що потрібно знати

Чим корисні яблука – цілющі властивості одного з найсмачніших та найдоступніших українських фруктів.
Яблука – це справжня скарбниця вітамінів, мікроелементів та інших корисних для організму речовин. Вони сприяють його омолодженню, зміцнюють імунітет та позитивно впливають на обмінні процеси.
Корисні властивості яблук
Яблука знижують холестерин
У яблуках міститься велика кількість пектину, який при регулярному вживанні допомагає прочистити судини та суттєво зменшити рівень холестерину.
Яблуко, з’їдене зі шкіркою, здатне знизити холестерин на 19%. Щоб отримати аналогічний ефект від зеленого чаю, доведеться випити аж 5 чашок.
Яблука покращують стан шкіри
Вітамін С, на який багаті яблука, надає шкірі природного сяйва, а вітаміни групи В допомагають боротися з акне та чорними цятками.
Аби ефект був ще більшим, варто не лише їсти ці фрукти, але й робити з них маски для обличчя. Для цього змішай рівні частини натертого яблука і меду. Нанеси на обличчя, потримай на 10 хвилин та змий без гелю для вмивання.
Яблука для схуднення
Яблука – відмінний засіб для схуднення. Вони містять лише 47 ккал на 100 грамів і багаті на клітковину. Щоденне вживання цих фруктів допомагає нормалізувати метаболізм.
А головне – яблука містять речовини, що заважають вуглеводам перетворюватися на жири. Саме цим і пояснюється ефективність яблучних дієт та розвантажувальних днів.
Яблука зміцнюють імунітет
Чотири кислих яблука повністю покривають добову норму вітаміну С. Завдяки цьому вони є чудовим засобом для профілактики інфекційних захворювань і мають потужну протизапальну дію.
Також яблука здатні врятувати від авітамінозу, підвищують рівень гемоглобіну та беруть участь у синтезі колагену.
Яблука захищають щитоподібну залозу
У яблуках міститься велика кількість йоду, саме тому їх варто вживати для профілактики захворювань щитовидної залози.
Також цей елемент сприяє покращенню ефективності розумової праці.