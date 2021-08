Чому без soft skills важко побудувати кар’єру і де прокачати ці вміння

Так звані soft skills ще називають компетенціями майбутнього.

Як це працює на практиці? З двох фізиків-ядерників більш успішним стане той, хто буде розвивати свої соціальні компетенції.

І саме він зможе зробити більш успішну наукову кар’єру, ніж його нетовариський колега.

От і виходить, що аби бадьоро рухатися кар’єрними сходами у 2020 році, тобі доведеться розвинути в собі більше соціальних якостей – іншими словами, прокачати свої soft skills.

Розберімось, що таке софт скіллз, чим вони відрізняються від хард скіллз (Hard skills від англ. – «жорсткі» навички).

А також, чому керівниками обирають, в першу чергу, людей, які володіють “м’якими навичками”?

Та які якості треба прокачати, аби писати у своєму резюме: “У мене добре розвинені soft skills”?

Soft skills ще називають соціальними навичками – бо мова йде про взаємодію між людьми.

Сьогодні все більше роботодавців вимагають від своїх підлеглих (особливо тих, що займають керівні посади), наявності soft skills.

А успішність людини в професійній сфері, якщо вірити останнім дослідженням учених умів з Гарварда, на 85% залежить від м’яких навичок і лише на 15% від жорстких.

Для навчання hard skills необхідно засвоїти знання та інструкції, а якість навчання можна перевірити за допомогою іспиту.

Якщо ти набираєш текст на комп’ютері зі швидкістю світла, майстерно водиш авто, знаєш кілька іноземних мов – у тебе сильні hard skills.

Їх ще називають особистими якостями, тому що вони залежать від характеру людини й набуваються з особистим досвідом.

Коли ти в резюме пишеш: “Володію такими навичками, як комунікабельність, вміння працювати в команді, креативність, пунктуальність, врівноваженість”, то заявляєш роботодавцю – з софт скіллз в тебе все окей.

Ти, мабуть, і сам(а) знаєш, як важливо самостійно вивчати та аналізувати дані, з якими вам доводиться мати справу. А ще – мати змогу зробити з цієї інформації ефективні для роботи висновки, не покладаючись на чужі думки. Тут від тебе знадобиться терпіння і спостережливість.

Де прокачати: курс Наука повсякденного мислення від Prometheus.

Тут можна отримати інструменти для формування незалежного аналітичного мислення, навчитесь відокремлювати факти від власного досвіду.

За даними Світового економічного форуму в Давосі, креативність завершує трійку топових компетенцій, що будуть актуальні у найближчому десятилітті.

Тому надзвичайно важливим у, принаймні, найближчі 10 років, буде вміння генерувати ідеї та шукати нестандартні підходи до розв’язання проблем.

Невже нічого не можна поробити, якщо ти ніколи не пробував мислити поза шаблонами?

Де прокачати: радимо один безкоштовний курс, який може тобі допомогти прокачати це вміння. Креативне мислення від Відкритого університету Майдану тобі на замітку.

Навіть найважливіші аспекти життя типу сімейних відносин чи роботи, треба організовувати. Як це зробити? Як навчитись управляти власним часом? Поки що в топі в цій категорії по всіх показниках стратегія Scrum, яку розробив Джефф Сазерленд.

Наразі його метод організації часу навіть використовується в розробці програм для баз даних ФБР, а ще – в процесі підготовки космічних польотів, і навіть серед ремонтних бригада США.

Його книга “Scrum. Навчись робити вдвічі більше за менший час” вже стала бестселером і допоможе вам використовувати робочий час найбільш раціонально.

Окей, з таким елементом soft skills, як управління часом, розібрались. А як бути з управлінням людьми? Адже стати керівником можливо лише, якщо ти володієш навичками управління людьми.

Та й, навіть якщо ти не керівник, незалежно від професії та роботи, навички управління людьми завжди знадобляться, оскільки великі речі не можна робити поодинці.

Де прокачати: ми знайшли для тебе курс Управління людьми і проектами від Освітнього Хабу Києва. Взагалі він для молодих керівників, але в будь-якому віці можна ним стати.

Як приймати ефективні управлінські рішення та навіщо команді дружній клімат? Відповіді на ці питання ти отримаєш на цьому курсі.

Чи здатен ти контролювати і керувати власними емоціями – і пророблювати такі ж маніпуляції з емоціями інших?

Для успіху – власного і команди – потрібен контроль над власним розумом. Кажуть, оволодіння цією майстерністю – головний ключ до особистісного і кар’єрного зростання.

Як і у будь-якій справі, перш ніж контролювати чужі емоції, тобі доведеться навчитись контролювати свої. Attention: під впливом на емоції інших ми маємо на увазі створення комфортної атмосфери для спільної роботи команди.

Де прокачати: на безкоштовному курсі Емоційний інтелект від Освітнього Хабу Києва. Організатори обіцяють, що за п’ять модулів ти зможеш краще керувати власними емоціями, розвинути емпатію – ще один з елементів soft skills – і навіть досягти успіху у будь-якій обраній сфері.

З часів Дейла Карнегі й до сьогодні укладання угоди без суперечок – це ключове уміння у веденні перемовин. Якщо ти не вмієш домовлятись, як же ти збираєшся отримати те, чого хочеш?

Тактовність і водночас вміння сперечатися, вміння переконливо подати власні цілі – все це допоможе залишитись у виграші і під час укладання багатомільйонної угоди, і у приватному житті.

Де прокачати: Як вести перемовини від Coursera – безкоштовний і суперпопулярний курс щодо стратегій та навичок від мічіганських професорів. Але тримайся, якщо раптом з англійською у тебе не дуже! Бо лекції записані саме англійською.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як позбавитись від власних комплексів.

Фото: Unsplash

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.