Арнольду Шварценеггеру 74! Актор розчулив мережу передсвятковим фото з тваринами

74 роки виповнилось днями легендарному актору та політику Арнольду Шварценеггеру.
І напередодні свого Дня народження він вирішив неабияк розчулити прихильників у Instagram, опублікувавши фото з домашніми улюбленцями — віслюком та собакою.
Завершую із помічниками розсилку, щоб вже розпочати святкування свого Дня народження, — підписав актор.
Більшість підписників у коментарях вітали “Залізного Арні” зі святом.
І лише найуважніші звернули увагу на доволі незвичного улюбленця Шварценеггера.
Погодьтеся, не кожен з нас тримає вдома віслюка…Також по темі: Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото Шварценеггер замилував мережу знімками з ослицею 47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян
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Фото: schwarzenegger