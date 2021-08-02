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ICTV Ранок 02.08.2021 15:30
02.08.2021 15:30
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Арнольду Шварценеггеру 74! Актор розчулив мережу передсвятковим фото з тваринами


74 роки виповнилось днями легендарному актору та політику Арнольду Шварценеггеру.

І напередодні свого Дня народження він вирішив неабияк розчулити прихильників у Instagram, опублікувавши фото з домашніми улюбленцями — віслюком та собакою.

Завершую із помічниками розсилку, щоб вже розпочати святкування свого Дня народження, — підписав актор.

Більшість підписників у коментарях вітали “Залізного Арні” зі святом.

І лише найуважніші звернули увагу на доволі незвичного улюбленця Шварценеггера.

Погодьтеся, не кожен з нас тримає вдома віслюка…

Також по темі: Їй справді 51? Наомі Кемпбелл приголомшила мережу гарячими фото Шварценеггер замилував мережу знімками з ослицею 47-річна супермодель Кейт Мосс стала обличчям бренду білизни Кім Кардашян

Більше зіркових новин дивіться у сюжеті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про кращі фільми з Брюсом Віллісом.

Фото: schwarzenegger

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Теги: інстаграм зірок, Арнольд Шварценеггер, зірки, шоу-біз
02.08.2021 15:30



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