Арнольду Шварценеггеру 74! Актор розчулив мережу передсвятковим фото з тваринами

74 роки виповнилось днями легендарному актору та політику Арнольду Шварценеггеру.

І напередодні свого Дня народження він вирішив неабияк розчулити прихильників у Instagram, опублікувавши фото з домашніми улюбленцями — віслюком та собакою.

Більшість підписників у коментарях вітали “Залізного Арні” зі святом.

І лише найуважніші звернули увагу на доволі незвичного улюбленця Шварценеггера.

Погодьтеся, не кожен з нас тримає вдома віслюка…

Фото: schwarzenegger

