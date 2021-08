Як варити гречку: прості поради та секрети

Гречка — одна з найсмачніших та найкорисніших круп. Більшість з нас вживають гречку практично щодня.

Коштує відносно недорого, проте містить в собі багато корисних вітамінів групи B та клітковини, що дає відчуття ситості на тривалий час. Вживання гречки прискорює метаболізм, а метіонін і лізин поліпшує травлення.

Однак, не кожен вміє готувати гречку так, щоб вона вийшла смачною та зберегла свої корисні властивості для організму.

Щоб зварити гречку розсипчастою та ароматною, потрібно знати декілька нюансів.

Отож, Ранок у Великому Місті підібрав поради як правильно приготувати гречану крупу, щоб вона зберегла чудові смакові та поживні якості.

Коричнева гречка. Такий колір свідчить про термічну обробку. Обсмажене зерно потребує менше часу на приготування та легко засвоюється організмом.

Зелена гречка не проходила процес термообробки. Таку крупу дієтологи вважають більш корисною, адже вона зберегла всі вітаміни та мінерали. Її можна вживати в сирому та пророщеному вигляді.

Ось кілька порад, щодо вибору крупи в магазині:

Виберіть з відміреної кількості крупи чорні зерна, сміття та камінці. Це позбавить кашу від неприємностей, що псують смак.

Обсмажте гречані зерна на розпеченій сковорідці без олії впродовж 3–5 хвилин, доки ядра не почнуть тріскати і змінювати колір.

Розжарена гречка вийде більш ароматною та розсипчастою.

Гречку пересипте в сито та промивайте під холодною проточною водою впродовж 1–2 хвилин.

Ідеальна пропорція гречки та води 1:2. Тобто на одну склянку крупи потрібно взяти дві склянки води.

Для зручності використовуйте одну й ту саму мірну ємність.

Варити кашу треба на маленькому вогні під закритою кришкою. Під час варіння помішувати гречку не потрібно.

Коли на поверхні утвориться пінка, зніміть її ложкою.

Через 20–25 хвилин, відкрийте та перевірте чи увібрали ядра всю воду. Для цього дістаньте ложкою дно та подивіться чи залишилась там волога.

Відсутність води означає, що каша готова. Якщо ж вода зосталась, то залиште кашу на маленькому вогні без кришки, рідина за декілька хвилин випарується.

Після того, як каша приготувалась, залиште її під кришкою настоятися на 7-10 хвилин.

Загалом, процес варіння зеленої гречки мало відрізняється від звичайної. Можна просто зварити в каструлі, а можна проростити.

Як проростити зелену гречку?

Найбільше паростки цінують за високий вміст білка. Пророщенні ядра гречки можна додавати до супу і салату, а також вживати в сирому вигляді.

Отож, використовуйте всі поради Ранку у Великому Місті, щодо приготування гречки та смачного!

Фото: Pixabay

