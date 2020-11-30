Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
УКР
УКР
ICTV / Ранок / Постные блюда на каждый день: лучшие рецепты / 30.11.2020 16:59
30.11.2020 16:59
Поділитися

Постные блюда на каждый день: лучшие рецепты


Лучшие постные блюда на каждый день. Эти рецепты помогут разнообразить меню в Рождественский пост 2020. Мы не хотим писать о тушеной капусте и прочих привычных блюдах. Поэтому предлагаем только самые простые, сытные и оригинальные постные блюда.

Рождественский пост в 2020 году у православных христиан начался 28 ноября и продлится до 6 января. Безусловно, важнейший элемент поста – отказ от так называемой скоромной пищи.

Что нельзя есть в пост? Список продуктов

  • Мясо, колбаса, сосиски
  • Молочные продукты (молоко, сыр, сливочное масло)
  • Яйца
  • Алкоголь
  • В определенные дни – рыба

Блюда в пост на каждый день

Морковные котлеты

морковные котлеты фото

Ингредиенты:

  • Морковь – 600-700 г
  • Манная крупа – 0,5 стакана
  • Отрубная мука для панировки
  • Зелень (петрушка, зеленый лук) – 1 пучок
  • Соль, черный перец
  • Отрубная мука для панировки
Також по темі: Що приготувати з хурми: рецепти, які тобі точно сподобаються Корисні властивості капусти: що варто знати про цей овоч Що приготувати з броколі: найкращі рецепти

Приготовление:

Отвариваем морковь и натираем на мелкой терке. Добавляем манную крупу и мелко нарезанную зелень. Солим, перчим, тщательно перемешиваем и формируем из морковного теста котлеты. Панируем их в отрубной муке, выкладываем на пергамент для выпечки и отправляем в духовку, разогретую до 220 градусов. Через 20-25 минут вкусные морковные котлетки – готовы!

Морковные котлеты – отличный вариант блюда в пост на каждый день.

Тефтели из гречки с грибами

Ингредиенты:

  • Отварная гречка – 400г
  • Грибы – 200г
  • Репчатый лук – 5-6 средних луковиц
  • Цельнозерновая мука – 5 ст.л
  • Томатная паста – 150г
  • Зелень
  • Соль, перец

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и обжарьте вместе с грибами. В будние дни – обжаривайте без масла, если необходимо – добавьте несколько ложек воды. Смешайте с гречкой. При желании – попустите через мясорубку. Добавьте нарезанную зелень, муку, соль и перец. Перемешайте, сформируйте  тефтельки и обжарьте на антипригарной сковороде без масла. Затем разведите водой томатную пасту,  слегка посолите и залейте тефтельки. Накройте крышкой и оставьте томиться еще 5-7 минут.

Паштет из фасоли с орехами

паштет из фасоли фото

Ингредиенты:

  • Консервированная красная фасоль – 400 г
  • Лук – 1 шт
  • Поджаренные грецкие орехи – 50 г
  • Чеснок – 2 зубка
  • Соль, перец
  • Зерна граната для украшения

Приготовление:

Слейте жидкость с фасоли, измельчите в блендере вместе с орехами, чесноком и луком. Посолите, поперчите, тщательно перемешайте. Готовый паштет украсьте зернами граната. Подавайте со свежим хлебом или тостами.

Фасоль богата белками, поэтому она может стать основой меню в пост 2019 года.

Конфеты из орехов и сухофруктов

веганские конфеты

Ингредиенты:

  • Грецкие орехи – 200 г
  • Изюм – 200 г
  • Чернослив – 200 г
  • Курага – 200 г
  • Какао-порошок – 70 г
  • Кокосовая стружка – 60 г

Приготовление:

Измельчите в блендере орехи. Добавьте сухофрукты и какао, ещё раз хорошо всё перебейте. Если масса получается слишком сухой – добавьте несколько ложек воды. Влажными руками сформируйте шарики и обваляйте их в кокосовой стружке. Вкуснейшие постные конфеты – готовы!

Рисовый пудинг

рисовый пудинг фото

Ингредиенты:

  • Рис – 1,5 стакана
  • Вода – 3 стакана
  • Яблоки – 300 г
  • Изюм – 50 г
  • Сахар – 100 г
  • Корица – 0,5 ч.л
  • Лимонный сок – 1 ст.л

Отварите рис до полуготовности около 10 минут. Очистите и мелко нарежьте яблоки, посыпьте корицей и слегка сбрызните лимонным соком. Залейте изюм кипятком и оставьте на 10 минут, затем слейте воду и добавьте изюм к яблокам.

Выложить в форму половину риса, сверху выложите яблочную начинку, слой сахара и оставшийся рис. Накройте крышкой или фольгой. Запекайте 20-25 минут при температуре 150°С. За 5 минут до готовности – снимите фольгу, чтобы пудинг немного подрумянился. Готовое блюдо украсьте орехами и сухофруктами. Приятного аппетита! 🙂

Напомним, ранее мы публиковали, що приготувати з грибів.

Фото: Dreamstime

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: пост, рецепти
30.11.2020 16:59



Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Загрузка...

Ведучі каналу

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати