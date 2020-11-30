Постные блюда на каждый день: лучшие рецепты

Лучшие постные блюда на каждый день. Эти рецепты помогут разнообразить меню в Рождественский пост 2020. Мы не хотим писать о тушеной капусте и прочих привычных блюдах. Поэтому предлагаем только самые простые, сытные и оригинальные постные блюда.

Рождественский пост в 2020 году у православных христиан начался 28 ноября и продлится до 6 января. Безусловно, важнейший элемент поста – отказ от так называемой скоромной пищи.

Что нельзя есть в пост? Список продуктов

Мясо, колбаса, сосиски

Молочные продукты (молоко, сыр, сливочное масло)

Яйца

Алкоголь

В определенные дни – рыба

Блюда в пост на каждый день

Морковные котлеты

Ингредиенты:

Морковь – 600-700 г

Манная крупа – 0,5 стакана

Отрубная мука для панировки

Зелень (петрушка, зеленый лук) – 1 пучок

Соль, черный перец

Отрубная мука для панировки

Приготовление:

Отвариваем морковь и натираем на мелкой терке. Добавляем манную крупу и мелко нарезанную зелень. Солим, перчим, тщательно перемешиваем и формируем из морковного теста котлеты. Панируем их в отрубной муке, выкладываем на пергамент для выпечки и отправляем в духовку, разогретую до 220 градусов. Через 20-25 минут вкусные морковные котлетки – готовы!

Морковные котлеты – отличный вариант блюда в пост на каждый день.

Тефтели из гречки с грибами

Ингредиенты:

Отварная гречка – 400г

Грибы – 200г

Репчатый лук – 5-6 средних луковиц

Цельнозерновая мука – 5 ст.л

Томатная паста – 150г

Зелень

Соль, перец

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и обжарьте вместе с грибами. В будние дни – обжаривайте без масла, если необходимо – добавьте несколько ложек воды. Смешайте с гречкой. При желании – попустите через мясорубку. Добавьте нарезанную зелень, муку, соль и перец. Перемешайте, сформируйте тефтельки и обжарьте на антипригарной сковороде без масла. Затем разведите водой томатную пасту, слегка посолите и залейте тефтельки. Накройте крышкой и оставьте томиться еще 5-7 минут.

Паштет из фасоли с орехами

Ингредиенты:

Консервированная красная фасоль – 400 г

Лук – 1 шт

Поджаренные грецкие орехи – 50 г

Чеснок – 2 зубка

Соль, перец

Зерна граната для украшения

Приготовление:

Слейте жидкость с фасоли, измельчите в блендере вместе с орехами, чесноком и луком. Посолите, поперчите, тщательно перемешайте. Готовый паштет украсьте зернами граната. Подавайте со свежим хлебом или тостами.

Фасоль богата белками, поэтому она может стать основой меню в пост 2019 года.

Конфеты из орехов и сухофруктов

Ингредиенты:

Грецкие орехи – 200 г

Изюм – 200 г

Чернослив – 200 г

Курага – 200 г

Какао-порошок – 70 г

Кокосовая стружка – 60 г

Приготовление:

Измельчите в блендере орехи. Добавьте сухофрукты и какао, ещё раз хорошо всё перебейте. Если масса получается слишком сухой – добавьте несколько ложек воды. Влажными руками сформируйте шарики и обваляйте их в кокосовой стружке. Вкуснейшие постные конфеты – готовы!

Рисовый пудинг

Ингредиенты:

Рис – 1,5 стакана

Вода – 3 стакана

Яблоки – 300 г

Изюм – 50 г

Сахар – 100 г

Корица – 0,5 ч.л

Лимонный сок – 1 ст.л

Отварите рис до полуготовности около 10 минут. Очистите и мелко нарежьте яблоки, посыпьте корицей и слегка сбрызните лимонным соком. Залейте изюм кипятком и оставьте на 10 минут, затем слейте воду и добавьте изюм к яблокам.

Выложить в форму половину риса, сверху выложите яблочную начинку, слой сахара и оставшийся рис. Накройте крышкой или фольгой. Запекайте 20-25 минут при температуре 150°С. За 5 минут до готовности – снимите фольгу, чтобы пудинг немного подрумянился. Готовое блюдо украсьте орехами и сухофруктами. Приятного аппетита! 🙂

Напомним, ранее мы публиковали, що приготувати з грибів.

Фото: Dreamstime

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