Як вийти заміж: практичні поради від психолога

Як вийти заміж і що робити, якщо чоловік не хоче одружуватись?

Це питання хвилює мільйони жінок в усьому світі.

Саме тому Ранок у Великому Місті разом із психологом Надією Величко зібрав практичні поради, які допоможуть наблизити омріяний день весілля.

Одна з найпоширеніших причин небажання створювати сім’ю – невдалий попередній досвід.

Причому, негативним прикладом може бути як власний нещасливий шлюб, так і постійні скандали в родини його батьків.

У соціуму зараз немає запиту на стабільні відносини, – пояснює психолог Надія Величко.

За її словами, раніше був так званий податок на холостяків і людей, у яких немає дітей. Їм щомісяця доводилося віддавати 6% свого доходу. Крім того, раніше не вітався секс поза шлюбом.

Можливо, твій обранець – закоренілий холостяк.

Адже чим довше чоловік живе сам, тим менше в нього бажання впускати в свій світ когось нового.

Перелаштувати свій побут, пристосовуватись до звичок іншої людини – це неабиякий стрес. Якого можна уникнути, якщо не одружуватись.

Чоловіки не люблять робити того, до чого їх примушують.

Тому не варто раз у раз натякати йому, що давно пора під вінець. А тим паче – влаштовувати істерики, напряму вимагаючи терміново піти до РАГСУ 🙂

Це найбільш неприємна з можливих причин, але її теж неможна відкидати. Можливо, чоловік не поспішає освічуватися, бо просто не впевнений у своїх почуттях.

Якщо в тебе ще немає обранця – саме час активно зайнятися його пошуками. Насправді, гідного чоловіка можна зустріти скрізь. Серед найпоширеніших варіантів:

Якщо нікого конкретного в тебе на прикметі ще немає – подумай, яким має бути твій майбутній обранець. Закрий очі і уяви, як він виглядатиме, який матиме характер, ким працюватиме, як буде ставитися до тебе…

Візуалізуй усе до найдрібніших деталей. Адже коли ти точно знаєш, чого хочеш, шанс це отримати значно зростає.

І головне: ця техніка дійсно працює – перевірено на власному досвіді 🙂

Психолог Надія Величко радить:

На початку стосунків краще взагалі не показувати йому, що хочеш заміж. Навіть якщо насправді – дуже-дуже про це мрієш! 🙂

Про це написано тисячі книг, статей і постів на жіночих форумах…

Але ризикнемо нагадати ще раз, бо це дійсно важливо: у тобі повинна бути якась таємниця!

Чоловіки люблять розгадувати загадки, пов’язані з жінками. У них це викликає азарт і цікавість.

Хай трохи понервує, гадаючи, чому це ти так загадково посміхаєшся 🙂

Але про почуття міри в цьому питанні теж забувати не варто: отримати замість дівчини-загадки бабу-ребус мало кому захочеться.

А що, як твій обранець принципово не хоче одружуватися, а для тебе це – питання життя і смерті?

Можливо, варто пошукати людину, з якою твої погляди на це важливе питання співпадуть.

Хто зна, можливо саме цей радикальний вчинок і стане першим кроком до нового кохання і омріяного шлюбу.

