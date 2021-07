Як вибрати кавун без нітратів – поради від експерта

Як вибрати кавун без нітратів? Відомий кулінарний відеоблогер та телеведучий Костянтин Грубич розкрив 5 таємниць, які допоможуть відрізнити якісний кавун від небезпечного нітратного.

При цьому Грубич впевнений, що перша партія кавунів – стовідсотково нітратна. Тому не поспішайте!

Оглянь ягоду. Шкірочка має бути твердою і блискучою, а смуги – контрастними. А ось м’яка шкурка говорить про те, що кавун недозрілий.

І радить перевіряти кавун, постукавши по ньому. Ти маєш почути луну.

Процес гниття розпочинається зазвичай звідти.

Якщо бачиш якісь підозрілі жовтенькі та помаранчеві плями – не бери цей кавун, – говорить Грубич.

За його словами, це може означати, що усередину кавуна потрапила вода, чи навпаки – її ягоді не вистачало.

Важливо, щоб хвостик взагалі був. Якщо він відірваний, можливо, це зроблено навмисне. Його могли відірвати, щоби заплутати покупців.

Краще розпитати продавців, звідки кавуни, та попросити сертифікат якості, – радить експерт.

Грубич наголошує: купувати понад дорогою кавуни не можна! Справа в тому, що вони швидко вбирають у себе свинець, який виходить із вихлопними газами.

Ідеально купувати кавуни на баштані, там, де вони вирощуються, – радить Грубич.

Щоб зрозуміти, чи нітратний кавун, слід подивитися на його розміри.

Він має бути середнім: не занадто малим і не занадто великим, – радить експерт.

Розрізаний кавун повинен бути яскраво-червоного кольору без білих прожилок.

І ще, Грубич радить, ніколи не купувати розрізані навпіл кавуни. Такі кавуни дуже швидко втрачають свої корисні властивості та вбирають хвороботворні бактерії.

