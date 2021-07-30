Як вибрати кавун без нітратів – поради від експерта

Як вибрати кавун без нітратів? Відомий кулінарний відеоблогер та телеведучий Костянтин Грубич розкрив 5 таємниць, які допоможуть відрізнити якісний кавун від небезпечного нітратного.

Як вибрати кавун

Кавун потрібно купувати вчасно

Вчасно – це значить наприкінці серпня. Їхній сезон протримається ще цілий вересень і навіть більше, – говорить експерт.

При цьому Грубич впевнений, що перша партія кавунів – стовідсотково нітратна. Тому не поспішайте!

Придивися до кавуна

Оглянь ягоду. Шкірочка має бути твердою і блискучою, а смуги – контрастними. А ось м’яка шкурка говорить про те, що кавун недозрілий.

Якщо натискаєш на шкірку і там від пальця залишається вм’ятина – значить кавун недозрілий, – розповідає експерт.

І радить перевіряти кавун, постукавши по ньому. Ти маєш почути луну.

Звертай увагу на хвостик

Процес гниття розпочинається зазвичай звідти.

Якщо бачиш якісь підозрілі жовтенькі та помаранчеві плями – не бери цей кавун, – говорить Грубич.

За його словами, це може означати, що усередину кавуна потрапила вода, чи навпаки – її ягоді не вистачало.

Хвостик має бути і не пересушений і не зелений. В міру жовтий та сухенький, – ділиться експерт.

Важливо, щоб хвостик взагалі був. Якщо він відірваний, можливо, це зроблено навмисне. Його могли відірвати, щоби заплутати покупців.

Вимагайте від продавців сертифікат якості

Краще розпитати продавців, звідки кавуни, та попросити сертифікат якості, – радить експерт.

Не купуйте кавуни понад дорогою

Грубич наголошує: купувати понад дорогою кавуни не можна! Справа в тому, що вони швидко вбирають у себе свинець, який виходить із вихлопними газами.

Ідеально купувати кавуни на баштані, там, де вони вирощуються, – радить Грубич.

Як дізнатися, чи нітратний кавун

Щоб зрозуміти, чи нітратний кавун, слід подивитися на його розміри.

Він має бути середнім: не занадто малим і не занадто великим, – радить експерт.

Розрізаний кавун повинен бути яскраво-червоного кольору без білих прожилок.

І ще, Грубич радить, ніколи не купувати розрізані навпіл кавуни. Такі кавуни дуже швидко втрачають свої корисні властивості та вбирають хвороботворні бактерії.

Як вибрати кавун без нітратів – відео

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як вибрати персики.

Фото: Pixabay

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