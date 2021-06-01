“Змінив зовнішність, але душею залишаюсь собою”. Віталій Козловський став блондином!

Цього разу Віталій Козловський не оголився, а вирішив кардинально змінити імідж.

Український співак став блондином та одразу поділився цим зі своїми підписниками в Instagram.

Козловський підписив своє фото:

Трошки змінив зовнішність, але душею залишаюсь собою.

Ну що ж, на одного блондина в українському шоубізі стало більше.

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Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як Остапчук зняв пародію на кліп Каменських.

Фото: vkozlovskiy

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