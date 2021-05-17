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ICTV Ранок 17.05.2021 19:15
17.05.2021 19:15
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Елегантність та відмінний смак: ТОП-5 модних образів Маші Єфросиніної


Вона частенько навідується на рідне серцю телебачення, вмілими інтерв’ю збирає мільйони переглядів на YouTube, організовує тисяча і один благодійний проект і навіть має власний модний бренд!

Так, мова сьогодні піде про Машу Єфросиніну і її відмінний стиль.

Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку фешн-луків зірки, щоб і ти не залишалася осторонь сучасних трендів.

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ТОП-5 модних образів Маші Єфросиніної

Брючні костюми

Якщо довелося б обрати якийсь один мастхев гардеробу бізнес-леді, це стовідсотково був би брючний костюм.

Стильно, вишукано і практично.

Кому, як не Маші Єфросиніній, знати про це?

У неї тих костюмів — під будь-який смак та колір.

І в кожному зірка виглядає неперевершено!

Сміливі кольори

Моя терапія — колір, — якось поділилась із підписниками Маша Єфросиніна.

І це справді так.

Гардероб зірки не складається лиш із одних біло-чорно-бежевих відтінків.

Навпаки — вона радо експерементує із різнобарвними тонами, що дуже пасують її харизматичній вдачі.

Ніжний мінімалізм

Епатажність та сміливість — це, звісно, прекрасно.

Але, що як настрій на сьогодні — ніжний та стриманий?

У таких випадках Маша Єфросиніна одягає сукні та костюми білого кольору, що дозволяє зробити нарядним найбільш мінімалістичний образ.

Шкіряні чоботи

Як істинна фешн-діва, Маша Єфросиніна знає — чоботи можуть доповнити образ родом із будь-якого сезону.

Буть-то весняна спідниця чи зимове пальто.

Таке стильне взуття можна легко поєднати з найрізноманітнішим одягом та створити неповторний елегантний лук.

Весняні сукенки

Із чим у тебе асоціюється весна?

У Маші Єфросиніної, як і у багатьох інших красунь, — із легкими сукнями сонячних відтінків.

Якщо додати до них ще й небанальний принт та стильні чобітки із зміїної шкіри, вийде настільки ж модний образ, як цей:

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи співачки Ірини Федешин.

Фото: mashaefrosinina

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Теги: Маша Єфросиніна, мода, модні тренди
17.05.2021 19:15



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