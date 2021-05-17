Елегантність та відмінний смак: ТОП-5 модних образів Маші Єфросиніної

Вона частенько навідується на рідне серцю телебачення, вмілими інтерв’ю збирає мільйони переглядів на YouTube, організовує тисяча і один благодійний проект і навіть має власний модний бренд!
Так, мова сьогодні піде про Машу Єфросиніну і її відмінний стиль.
Ранок у Великому Місті підготував для тебе добірку фешн-луків зірки, щоб і ти не залишалася осторонь сучасних трендів.Також по темі: Вишукана сексуальність: модні образи співачки Бейонсе Маша Єфросиніна про чоловіків, телебачення та оголені фото: ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3 Уроки стилю від Ешлі Грем: модні образи плюс-сайз моделі
ТОП-5 модних образів Маші Єфросиніної
Брючні костюми
Якщо довелося б обрати якийсь один мастхев гардеробу бізнес-леді, це стовідсотково був би брючний костюм.
Стильно, вишукано і практично.
Кому, як не Маші Єфросиніній, знати про це?
У неї тих костюмів — під будь-який смак та колір.
І в кожному зірка виглядає неперевершено!
Сміливі кольори
Моя терапія — колір, — якось поділилась із підписниками Маша Єфросиніна.
І це справді так.
Гардероб зірки не складається лиш із одних біло-чорно-бежевих відтінків.
Навпаки — вона радо експерементує із різнобарвними тонами, що дуже пасують її харизматичній вдачі.
Ніжний мінімалізм
Епатажність та сміливість — це, звісно, прекрасно.
Але, що як настрій на сьогодні — ніжний та стриманий?
У таких випадках Маша Єфросиніна одягає сукні та костюми білого кольору, що дозволяє зробити нарядним найбільш мінімалістичний образ.
Шкіряні чоботи
Як істинна фешн-діва, Маша Єфросиніна знає — чоботи можуть доповнити образ родом із будь-якого сезону.
Буть-то весняна спідниця чи зимове пальто.
Таке стильне взуття можна легко поєднати з найрізноманітнішим одягом та створити неповторний елегантний лук.
Весняні сукенки
Із чим у тебе асоціюється весна?
У Маші Єфросиніної, як і у багатьох інших красунь, — із легкими сукнями сонячних відтінків.
Якщо додати до них ще й небанальний принт та стильні чобітки із зміїної шкіри, вийде настільки ж модний образ, як цей:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні образи співачки Ірини Федешин.
Фото: mashaefrosinina