В активному пошуку: де зустріти чоловіка своєї мрії

Рано чи пізно майже кожна людина приходить до бажання зустріти свою другу половинку та створити сім’ю.
Статистика говорить, що українці, як і більшість європейців, одружуються все пізніше: середній вік вступу у шлюб чоловіків – 30 років, жінок – 27.
На це є кілька причин: фінансова нестабільність, бажання пожити для себе, страх відповідальності або ж просто відсутність коханої людини.
Якщо ви втомились чекати доленосної зустрічі з чоловіком своєї мрії і прагнете її прискорити – зверніть увагу на добірку найпопулярніших місць для знайомства.
Сайти знайомств
Існує стереотип, що на сайтах знайомств “сидять” лише закомплексовані невдахи, які не можуть познайомитись в реальному житті.
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Та насправді там можна зустріти не лише гіків і фріків, але й серйозно налаштованих респектабельних чоловіків.
Головна перевага сайтів у тому, що всі їхні відвідувачі бажають познайомитись.
Це суттєво економить час – ти одразу бачиш фото, вік, захоплення, і після декількох повідомлень розумієш, хочеш зустрітися з людиною чи ні.
Втім, про обережність забувати не варто: деякі чоловіки шукають на сайтах не другу половинку, а просто партнера для сексу, та ще й можуть бути одруженими.
Нічні клуби
У нічних клубах люди почуваються максимально розслабленими, та й атмосфера приваблива для знайомств.
Тож, якщо вас не лякає перспектива перекрикувати музику під час розмови, ви любите рухатись в такт улюбленим пісням і стріляти поглядом, то ви цілком можете “підстрелити” чоловіка своєї мрії.
Але не перестарайтесь, бо вас можуть неправильно зрозуміти. 🙂
Вулиця
На жаль, на вулицях зараз знайомляться дуже рідко. Тож якщо до вас підійшов знайомитись хлопець на вулиці… Увага! Attention! Перед вами вимираючий вид. Сміливо знайомтесь.
Єдиний мінус – це може бути пікапер, якому дали завдання взяти номери телефонів у якомога більше дівчат.
Але інтуїція допоможе не потрапити такий гачок.
Паб
З усіх закладів громадського харчування для знайомства найбільше підходять паби через свою демократичну атмосферу.
Сюди приходять трохи випити та подивитись футбол – погодьтесь, набір справжнього чоловіка.
Плюси такого способу знайомства – приглушене світло та відсутність дрес-коду, тож не треба сильно витрачатись на вбрання.
Мінуси – у вашого потенційного жениха може бути пивний животик 🙂
Активності
Ніщо так не об’єднує людей, як спільні інтереси.
Активний відпочинок (лижі, ковзани, ролики), різноманітні гуртки та форуми – ось як треба проводити свій вільний час самотнім дівчатам, а зовсім не за шостим переглядом “Щоденника пам’яті”.
Навіть якщо ти не маєш досвіду, наприклад, у зимових видах спорту – просто звернися до досвідченого лижника чи бордиста – він із задоволенням тобі допоможе 🙂
Спортзал
Відвідування цього місця ще нікому не нашкодило. Якщо не позбавить від самотності, то хоча б від зайвих кілограмів. Тут можна зустріти чоловіка, який слідкує за своїм здоров’ям, правильно харчується і дасть здорове потомство.
Єдина небезпека – він може вас просто не помітити, коли розглядатиме себе в дзеркалі 🙂
Зустріти свою долю можна де завгодно і у будь-якому віці. Треба навчитися жити в гармонії з собою і любити себе в багатстві і бідності, в самотності і в стосунках.
А “він” обов’язково знайдеться, і чим більше часу ви витратите на розвиток себе, тим більшу заздрість буде викликати ваша пара.
Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писали, як обрати парфуми, від яких чоловіки будуть у захваті.
Альона Андюшина
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