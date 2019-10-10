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ICTV / Ранок / В активному пошуку: де зустріти чоловіка своєї мрії / 10.10.2019 18:40
10.10.2019 18:40
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В активному пошуку: де зустріти чоловіка своєї мрії

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Рано чи пізно майже кожна людина приходить до бажання зустріти свою другу половинку та створити сім’ю.

Статистика говорить, що українці, як і більшість європейців, одружуються все пізніше: середній вік вступу у шлюб чоловіків – 30 років, жінок – 27.

На це є кілька причин: фінансова нестабільність, бажання пожити для себе, страх відповідальності або ж просто відсутність коханої людини.

Якщо ви втомились чекати доленосної зустрічі з чоловіком своєї мрії і прагнете її прискорити – зверніть увагу на добірку найпопулярніших місць для знайомства.

Сайти знайомств

Існує стереотип, що на сайтах знайомств “сидять” лише закомплексовані невдахи, які не можуть познайомитись в реальному житті.

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Та насправді там можна зустріти не лише гіків і фріків, але й серйозно налаштованих респектабельних чоловіків.

Головна перевага сайтів у тому, що всі їхні відвідувачі бажають познайомитись.

Це суттєво економить час – ти одразу бачиш фото, вік, захоплення, і після декількох повідомлень розумієш, хочеш зустрітися з людиною чи ні.

Втім, про обережність забувати не варто: деякі чоловіки шукають на сайтах не другу половинку, а просто партнера для сексу, та ще й можуть бути одруженими.

Де знайти чоловіка мрії

Нічні клуби

У нічних клубах люди почуваються максимально розслабленими, та й атмосфера приваблива для знайомств.

Тож, якщо вас не лякає перспектива перекрикувати музику під час розмови, ви любите рухатись в такт улюбленим пісням і стріляти поглядом, то ви цілком можете “підстрелити” чоловіка своєї мрії.

Але не перестарайтесь, бо вас можуть неправильно зрозуміти. 🙂

дискотека фото

Вулиця

На жаль, на вулицях зараз знайомляться дуже рідко. Тож якщо до вас підійшов знайомитись хлопець на вулиці… Увага! Attention! Перед вами вимираючий вид. Сміливо знайомтесь.

Єдиний мінус – це може бути пікапер, якому дали завдання взяти номери телефонів у якомога більше дівчат.

Але інтуїція допоможе не потрапити такий гачок.

де знайти кохання

Паб

З усіх закладів громадського харчування для знайомства найбільше підходять паби через свою демократичну атмосферу.

Сюди приходять трохи випити та подивитись футбол – погодьтесь, набір справжнього чоловіка.

Плюси такого способу знайомства – приглушене світло та відсутність дрес-коду, тож не треба сильно витрачатись на вбрання.

Мінуси – у вашого потенційного жениха може бути пивний животик 🙂

Активності

Ніщо так не об’єднує людей, як спільні інтереси.

Активний відпочинок (лижі, ковзани, ролики), різноманітні гуртки та форуми – ось як треба проводити свій вільний час самотнім дівчатам, а зовсім не за шостим переглядом “Щоденника пам’яті”.

Навіть якщо ти не маєш досвіду, наприклад, у зимових видах спорту – просто звернися до досвідченого лижника чи бордиста – він із задоволенням тобі допоможе 🙂

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Спортзал

Відвідування цього місця ще нікому не нашкодило. Якщо не позбавить від самотності, то хоча б від зайвих кілограмів. Тут можна зустріти чоловіка, який слідкує за своїм здоров’ям,  правильно харчується і дасть здорове потомство.

Єдина небезпека – він може вас просто не помітити, коли розглядатиме себе в дзеркалі 🙂

Зустріти свою долю можна де завгодно і у будь-якому віці. Треба навчитися жити в гармонії з собою і любити себе в багатстві і бідності, в самотності і в стосунках.

А “він” обов’язково знайдеться, і чим більше часу ви витратите на розвиток себе, тим більшу заздрість буде викликати ваша пара.

Де знайти чоловіка

Нагадаємо, раніше Ранок у Великому Місті писали, як обрати парфуми, від яких чоловіки будуть у захваті.

Альона Андюшина

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Теги: корисні поради, кохання, психологія, Ранок у Великому Місті
10.10.2019 18:40
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