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Video: Як Путін добиває окупований Донбас

Усе про життя на окупованому Донбасі. У «русского міра» нема грошей. Мешканці окупованих територій Луганщини та Донеччини місяцями на бачать зарплати. Тим часом так звані російські куратори продовжують грабувати захоплені підприємства. [read_more_news] У багатьох населених пунктах ОРДЛО зростає невдоволення – доведені до відчаю люди навіть пробують бунтувати, але для Росії вони - ніхто. Як Росія добиває окуповані території України? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаєио, раніше ми писали про погіршення відносин між Росією та Індією. Фото: Unsplash 

Як Путін добиває окупований Донбас
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Усе про життя на окупованому Донбасі.

У «русского міра» нема грошей.

Мешканці окупованих територій Луганщини та Донеччини місяцями на бачать зарплати.

Тим часом так звані російські куратори продовжують грабувати захоплені підприємства.

Також по темі: Ескалація на Донбасі. Чого чекати українцям? Загострення на Донбасі: чому це вигідно Путіну? Як влаштований концтабір бойовиків на окупованому Донбасі

У багатьох населених пунктах ОРДЛО зростає невдоволення – доведені до відчаю люди навіть пробують бунтувати, але для Росії вони – ніхто.

Як Росія добиває окуповані території України?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаєио, раніше ми писали про погіршення відносин між Росією та Індією.

Фото: Unsplash 

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ICTV / Ранок / Як Путін добиває окупований Донбас / 13.07.2021 11:50
13.07.2021 11:50

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