Як Путін добиває окупований Донбас

Усе про життя на окупованому Донбасі.

У «русского міра» нема грошей.

Мешканці окупованих територій Луганщини та Донеччини місяцями на бачать зарплати.

Тим часом так звані російські куратори продовжують грабувати захоплені підприємства.

У багатьох населених пунктах ОРДЛО зростає невдоволення – доведені до відчаю люди навіть пробують бунтувати, але для Росії вони – ніхто.

Як Росія добиває окуповані території України?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Unsplash

