Оля Цибульська про найбільший гонорар і зворотний бік популярності — інтерв’ю | 33 за 3

“10 із 10. Я полюбила себе і прийняла” — таку оцінку Оля Цибульська поставила собі як співачці.
Про вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
На запитання ведучої Олександри Кучеренко, який зворотний бік популярності, зірка відповіла так:
У тебе майже немає друзів.
За словами знаменитості, найгірша річ в українському шоу-бізнесі — це відсутність у ньому бізнесу як такого.
Як зізнається Цибульська, найбільший свій гонорар вона отримала від власного чоловіка.
Він хотів, щоб я не працювала у новорічну ніч.
Обійшлося це у приблизно десять тисяч доларів.
Хто подарував співачці найдорожчий подарунок?
Чого б вона ніколи не пробачила?Також по темі: Кожен день жінка трохи підбріхує – Ольга Цибульська в інтерв’ю Правопорушення зірок: як Олю Цибульську рятує тато юрист? Оля Цибульська розповіла, як швидко вийти заміж [ВІДЕО]
Що Цибульська хоче встигнути до 40 років?
Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Ольга Фреймут.
Фото: cybulskaya