Оля Цибульська про найбільший гонорар і зворотний бік популярності — інтерв’ю | 33 за 3

“10 із 10. Я полюбила себе і прийняла” — таку оцінку Оля Цибульська поставила собі як співачці.

Про вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, який зворотний бік популярності, зірка відповіла так:

За словами знаменитості, найгірша річ в українському шоу-бізнесі — це відсутність у ньому бізнесу як такого.

Як зізнається Цибульська, найбільший свій гонорар вона отримала від власного чоловіка.

Обійшлося це у приблизно десять тисяч доларів.

Хто подарував співачці найдорожчий подарунок?

Чого б вона ніколи не пробачила?

Що Цибульська хоче встигнути до 40 років?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Ольга Фреймут.

Фото: cybulskaya

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.