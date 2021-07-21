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ICTV Ранок 21.07.2021 10:16
21.07.2021 10:16
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Оля Цибульська про найбільший гонорар і зворотний бік популярності — інтерв’ю | 33 за 3


“10 із 10. Я полюбила себе і прийняла” — таку оцінку Оля Цибульська поставила собі як співачці. 

Про вона сказала в ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

На запитання ведучої Олександри Кучеренко, який зворотний бік популярності, зірка відповіла так:

У тебе майже немає друзів.

За словами знаменитості, найгірша річ в українському шоу-бізнесі — це відсутність у ньому бізнесу як такого.

Як зізнається Цибульська, найбільший свій гонорар вона отримала від власного чоловіка.

Він хотів, щоб я не працювала у новорічну ніч.

Обійшлося це у приблизно десять тисяч доларів.

Хто подарував співачці найдорожчий подарунок?

Чого б вона ніколи не пробачила?

Також по темі: Кожен день жінка трохи підбріхує – Ольга Цибульська в інтерв’ю Правопорушення зірок: як Олю Цибульську рятує тато юрист? Оля Цибульська розповіла, як швидко вийти заміж [ВІДЕО]

Що Цибульська хоче встигнути до 40 років?

Про це і не тільки дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше в рубриці 33 за 3 інтерв’ю дала Ольга Фреймут.

Фото: cybulskaya

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко, Оля Цибульська
21.07.2021 10:16



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