Про звільнення та гроші з “ковідного” фонду. Ексклюзивне інтерв’ю екс-міністра Криклія | 33 за 3

“Не знаю… Я вважаю, що це політичні цикли”, — так екс-міністр інфраструктури Владислав Криклій описав ключову причину свого звільнення.
Про це він сказав у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.
Свою роботу як міністра інфраструктури Криклій оцінив на 7 з 10.
Також політик розповів ведучій Олександрі Кучеренко, чому гроші з “ковідного фонду” пішли на дороги:
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Ці 35 млрд гривень від початку відкладались на фінансування будівництва доріг, а не на боротьбу з коронавірусом.
За його словами, найбільш корумпованою галуззю української інфраструктури є залізниця:
Багато кланів там сидять не одне десятиліття. Це за один рік доволі важко змінити.
Про те, коли востаннє Владислав Криклій давав хабар, скільки мов знає і чи вважає себе багатою людиною – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.
Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 дав інтерв’ю голова партії “Слуга народу “.
Фото: Vladyslav Kryklii, aakucherenko