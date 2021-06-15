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ICTV Ранок 15.06.2021 10:06
15.06.2021 10:06
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Про звільнення та гроші з “ковідного” фонду. Ексклюзивне інтерв’ю екс-міністра Криклія | 33 за 3


“Не знаю… Я вважаю, що це політичні цикли”, — так  екс-міністр інфраструктури Владислав Криклій описав ключову причину свого звільнення.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв’ю “33 за 3” програми Ранок у Великому Місті на ICTV.

Свою роботу як міністра інфраструктури Криклій оцінив на 7 з 10.

Також політик розповів ведучій Олександрі Кучеренко, чому гроші з “ковідного фонду” пішли на дороги:

Ці 35 млрд гривень від початку відкладались на фінансування будівництва доріг, а не на боротьбу з коронавірусом.

Також по темі: Посол ЄС оцінив рівень життя в Україні: інтерв'ю | 33 за 3 Кіра Рудик про політичну кар'єру, "Голос" та жіночу силу — інтерв’ю | 33 за 3 Сергій Рахманін розповів, що вважає найбільшою помилкою Зеленського: інтерв'ю | 33 за 3

За його словами, найбільш корумпованою галуззю української інфраструктури є залізниця:

Багато кланів там сидять не одне десятиліття. Це за один рік доволі важко змінити.

Про те, коли востаннє Владислав Криклій давав хабар, скільки мов знає і чи вважає себе багатою людиною – дивіться в інтерв’ю “33 за 3”.

Нагадаємо, раніше у рубриці 33 за 3 дав інтерв’ю голова партії “Слуга народу “.

Фото: Vladyslav Kryklii, aakucherenko

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Теги: 33 за 3, Олександра Кучеренко
15.06.2021 10:06



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